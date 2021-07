Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nach einem holprigen Wochenstart mit zwei Verlusttagen in Folge wendete sich das Blatt am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Nachdem die Sorgen rund um einen schlecht ausgefallenen Geschäftsklimaindex und staatliche Eingriffe in China abgeschüttelt waren, kämpfte sich der DAX wieder bis auf rund 15.650 Punkte vor – und notiert damit etwa auf demselben Niveau wie eine Woche zuvor.

Eine wahre Zahlenflut wartet dann in der kommenden Woche auf die Anleger: Über ein Dutzend Konzerne aus dem DAX legt neue Quartalsberichte vor – allein am Donnerstag öffnen mit Adidas, Bayer, Continental, Deutsche Post, Merck und Siemens gleich sechs DAX-Unternehmen ihre Bücher.

Daimler





Als Spitzenreiter unter den meistgehandelten Inlandsaktien in Stuttgart kann die Daimler-Aktie auf Wochensicht knapp 6% auf nun 76,20 Euro zulegen. Vergangenen Donnerstag hatte Daimler bei einem Investorentag verkündet, künftig das gesamte Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren auszurichten. So soll bereites 2025 die Hälfte der Neuverkäufe auf vollelektrische oder Plug-in-Autos entfallen. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 machten vollelektrische Pkw nur etwas mehr als 3% der verkauften Autos aus.

SAP





Viele Orders gaben die Anleger in Stuttgart auch bei der SAP-Aktie auf, die auf Wochensicht nahezu unverändert bei rund 121 Euro steht. Nachdem das DAX-Schwergewicht letzte Woche erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte, äußerten sich in den letzten Tagen einige Analysten zum Software-Riesen. Während die Analysten von Barclays, der Baader Bank, von Goldman Sachs und Warburg Research die SAP-Aktie zum Kauf empfehlen, bleiben JP Morgan, die UBS und die DZ Bank „neutral“ an der Seitenlinie. Lobend äußerten sich dabei viele Analysten im Hinblick auf das Cloud-Geschäft.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 DAIMLER AG 710000 701 2 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 643 3 SAP SE 716460 538 4 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 483 5 BASF SE BASF11 430 6 DEUTSCHE BANK AG 514000 428 7 MORPHOSYS AG 663200 426 8 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

414 9 BAYER AG BAY001 363 10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 337

