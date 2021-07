Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche bei 15.810 Punkten ein neues Allzeithoch markieren konnte, musste der Leitindex zu Beginn dieser Handelswoche kräftige Kursverluste verkraften. Gute Quartalsergebnisse und der weiter lockere Kurs der EZB beruhigten die Märkte aber wieder, sodass sich auch der DAX erholen konnte.

Nachdem in dieser Woche die DAX-Konzerne SAP und Daimler Zahlen vorlegten, öffnen in der kommenden Woche unter anderem die Deutsche Bank sowie Linde ihre Bücher für die Anleger. Darüber hinaus legt die EU kommende Woche Wirtschaftsdaten vor, die vom Markt ebenfalls mit Spannung erwartet werden dürften.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Daimler





Trotz der einknickenden Aktienmärkte am Montag kann die Daimler-Aktie (WKN 710000) auf Wochensicht leicht zulegen. Am Mittwoch öffnete der Autobauer seine Bücher zum abgelaufenen Quartal: Trotz des anhaltenden Chip-Mangels konnte Daimler sein Netto-Ergebnis auf 3,7 Milliarden Euro steigern. Im Vorjahresquartal musste der Konzern wegen der Corona-Pandemie noch einen Verlust von 1,9 Milliarden Euro verbuchen. Im Nachgang der Zahlen stuften die Analysten von RBC (WKN 852173) das Papier mit einem Kursziel von 106 Euro zum Kauf ein. Zwölf Kaufempfehlungen für die Aktie stehen derzeit drei Halte- und keinerlei Verkaufsempfehlung gegenüber. Aktuell notiert die Daimler-Aktie bei rund 72 Euro.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen







Allianz & Münchener Rück





Besonders rege wurden in Stuttgart auch die Papiere der Versicherungskonzerne Allianz (WKN 840400) und Münchener Rück (WKN 843002) gehandelt. Aufgrund der Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands könnten beträchtliche Schadensersatzsummen auf die beiden Konzerne zukommen. Sowohl die Allianz als auch die „Munich Re“ gaben bisher aber noch keine Auskunft über mögliche Schadenshöhen. Beide Aktien notieren auf Wochensicht nahezu unverändert.

Zum Allianz-Factsheet | Zum Münchener Rück-Factsheet





RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 1.891 2 DAIMLER AG 710000 858 3 ALLIANZ SE 840400 844 4 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 807 5 SAP SE 716460 773 6 MÜNCHENER RÜCK 843002 742 7 BASF SE BASF11 683 8 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

640 9 RWE AG 703712 602 10 BAYER AG BAY001 580

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 15. Juli bis zum 21. Juli 2021 an der Börse StuttgartDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.