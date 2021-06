Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

DAX

Nach den erreichten Hochs der vergangenen Woche konnte der DAX auch in dieser Woche historische Marken überspringen – zumindest zeitweise. Vom Höchststand bei rund 15.685 Punkten nahmen Anleger aber vermehrt Gewinne mit und schickten den DAX zunächst wieder unter die Marke von 15.600 Punkten.

Die Hauptversammlungssaison neigt sich indes ihrem Ende zu. Lediglich Delivery Hero (16. Juni) sowie Linde (26. Juli) laden noch zur virtuellen Hauptversammlung. Ein Highlight gab es in dieser Woche aber noch: Die Deutsche Wohnen lud am Dienstag – zum vermutlich letzten Mal – zur jährlichen Aktionärsversammlung. Mehr dazu lesen Sie in unserem Spezialeinblick.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:

Bayer





Meistgehandelter Titel auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Woche die Bayer-Aktie (WKN BAY001). Glyphosat-Prozesse & teure Investitionen in die Pharma-Pipeline scheinen Anlegern nicht zu gefallen: Sie schickten die Aktie auf Wochensicht knapp 7% ins Minus. Über die letzten drei Jahre halbierte sich der Unternehmenswert sogar.

Automobilkonzerne

Ganz anders sieht es bei den reichlich im DAX vertretenen Automobil-Konzernen aus. Sowohl Volkswagen als auch Daimler werden von unseren Anlegern rege gehandelt und weisen seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr ein deutliches Kursplus aus. Auch an den Höchstständen im DAX haben die Zykliker mit teils deutlichen Kurszuwächsen ihren Anteil.

Während Volkswagen darüber nachdenkt, seine Batterie-Sparte sowie die Luxus-Tochter Porsche an die Börse zu bringen, legte der Daimler-Konzern einen laufenden Patentstreit mit Nokia bei. Sowohl VW-Papiere (WKN 766403) (+6,5%) als auch die Daimler-Aktie (WKN 710000) (+2%) notieren auf Wochensicht im Plus.

