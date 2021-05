Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

DAX

Für den deutschen Leitindex neigt sich eine äußerst turbulente Handelswoche ihrem Ende zu. Während der DAX zu Wochenbeginn noch ein zwischenzeitliches Intraday-Allzeithoch bei 15.538 Punkten markieren konnte, ging es in der Folge umso schneller bergab: Der Standardwerte-Index verlor innerhalb kürzester Zeit über 500 Punkte und rutschte bis auf die Marke von 15.000 Punkten ab. Auf diesem Niveau fassten sich Anleger aber offensichtlich wieder ein Herz und der deutsche Leitindex erholte sich wieder etwas. Somit könnte sich der DAX mit einer versöhnlichen Wochenbilanz ins verlängerte Pfingstwochenende verabschieden.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Bayer





Unter den Stuttgarter Anlegern äußerst rege gehandelt wurden in dieser Woche die Papiere des Leverkusener Agrar-Chemie-Konzerns Bayer. Die Bayer-Aktie (WKN BAY001) verliert auf Wochensicht knapp 1,2%. Über dem Unternehmen hängt weiterhin das Damoklesschwert namens Glyphosat. Im Prozess um mögliche Vergleichszahlungen muss der Konzern nun seinen Antrag auf Genehmigung erneut überarbeiten. Für den Konzern und seine Anleger geht damit die Hängepartie in die nächste Runde.

Deutsche Telekom





Deutlich positivere Nachrichten konnte in dieser Woche die Deutsche Telekom (WKN 555750) vermelden: Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, will man bis 2024 stetig weiter wachsen und Aktionäre daran teilhaben lassen. „Wir wollen die starken Entwicklungen der letzten Jahre noch übertreffen und den Konzern mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft führen“, sagte Telekom-Chef Höttges.

Einen erheblichen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leistet bereits heute das stark wachsende US-Geschäft des Bonner Konzerns. Die Telekom, die noch gut 43% der Anteile an T-Mobile US hält, will sich über die nächsten Jahre auch hier die Mehrheit der Anteile sichern, um somit noch stärker vom US-Geschäft zu profitieren.



RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y

936 2 BAYER AG BAY001

812 3 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403

785 4 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

771 5 E.ON ENAG99

736 6 ALLIANZ AG 840400

677 7 DAIMLER AG 710000 600 8 TUI AG TUAG00

533 9 SAP SE 716460

514 10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 509

