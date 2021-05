Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

DAX

Für den DAX endet eine fulminante Handelswoche. Nachdem es am Montag nach einer Fortführung der bestehenden Seitwärtsbewegung aussah, machte der DAX am Dienstag einen deutlichen Knick nach unten und musste zeitweise sogar die seit vielen Wochen gehaltene Marke von 15.000 Punkten abgeben. Zur Wochenmitte beruhigte sich die Börsenlage aber schnell wieder und er notiert kurz vor dem Wochenende fast auf dem Niveau von letztem Freitag. Vor allem positive Quartalszahlen der Zykliker im DAX konnten den Leitindex offensichtlich stützen.



In der kommenden Woche wird dann langsam der Endspurt zur Hauptversammlungssaison eingeläutet. Dann öffnen unter anderem SAP und adidas ihre virtuellen Tore für die Anteilseigner.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





BASF





Für die Aktie des Ludwigshafener Chemie-Riesen endet eine gute Handelswoche. Die Papiere können auf Wochensicht um einige Prozent zulegen und haben damit den entstandenen Dividendenabschlag bereits wieder aufgeholt. Die BASF (WKN BASF11) profitiert wie viele andere Zykliker im DAX von einer anziehenden Konjunktur und hatte seine Ergebnisprognose bereits in der vergangenen Woche angehoben. Darüber hinaus gehört BASF zu den Vorreitern in Sachen Impfungen. Am Stammwerk in Ludwighafen hat der Konzern eigenen Angaben zufolge bereits 5.500 Mitarbeiter geimpft.

Volkswagen





Auch ein weiteres Schwergewicht konnte dieser Tage für positive Schlagzeilen sorgen. Volkswagen (WKN 766403) legte am gestrigen Donnerstag Zahlen vor und erhöhte aufgrund der anziehenden Konjunktur sogar seine Ergebnisprognose fürs laufenden Geschäftsjahr. Anleger ließen die Ergebnisse indes kalt: Die Aktie verliert auf Wochensicht rund 5%.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BASF SE BASF11

1.606 2 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403

1.177 3 ALLIANZ SE 840400

1.056 4 DAIMLER AG 710000

948 5 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100

908 6 DEUTSCHE BANK AG 514000

855 7 SAP SE 716460 830 8 BAYER AG BAY001

783 9 TEAMVIEWER AG A2YN90

754 9 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 754

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 29. April bis zum 5. Mai 2021 an der Börse Stuttgart





