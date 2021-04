Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

DAX

Eine äußerst bewegte Handelswoche neigt sich ihrem Ende zu. Gleich mehrere DAX-Konzerne luden zur alljährlichen Hauptversammlung ein. Neben den Chemie-Konzernen Bayer und BASF öffnete auch der weltweit größte Rückversicherer „Munich Re“ seine Pforten. Kurstechnisch kommt der DAX jedoch in den letzten Wochen nicht so recht vom Fleck und bewegt sich seit einiger Zeit in einer engen Handelsspanne von 15.100 bis 15.300 Punkten. Auch die starken Quartalszahlen aus den USA können ihm keinen Auftrieb verleihen.



In der kommenden Woche steht im DAX unter anderem die Hauptversammlung der Allianz sowie im MDAX die Hauptversammlung des möglichen DAX-Aufsteigers Symrise an.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





BASF





Am gestrigen Donnerstag – dem Tag der Hauptversammlung – konnte der weltgrößte Chemie-Konzern mit positiven Quartalszahlen aufwarten: „BASF (WKN BASF11) ist stark in das Jahr 2021 gestartet. Den Rückenwind aus dem starken vierten Quartal 2020 konnten wir in das erste Quartal 2021 mitnehmen“, verkündete BASF-Chef Martin Brudermüller. Der Konzern hob daher auch die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Anleger dürften sich also dieser Tage nicht nur über die üppige Dividende des Konzerns freuen – auch die Konjunktur-Entwicklung macht der BASF Hoffnung auf gute Geschäfte im laufenden Jahr.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen







SAP





Anders als BASF legte der Software-Konzern SAP (WKN 716460) seine Zahlen fürs erste Quartal bereits in der vergangenen Woche vor. Auch die Walldorfer konnten die Anleger mit dem Ausblick überzeugen. Für Schwung in dieser Handelswoche reichten die Zahlen aber indes nicht. Die SAP-Papiere halten sich beständig um die Marke von 118 bis 120 Euro. Bis zum Allzeithoch aus dem letzten Jahr bei gut 143 Euro fehlen der Aktie also noch mehr als 20 Euro.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen













RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BASF SE BASF11

1.015 2 SAP SE 716460

950 3 BAYER AG BAY001

870 4 DAIMLER AG 710000

805 5 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403

796 6 ALLIANZ SE 840400

680 7 DEUTSCHE BANK AG 514000 660 8 TUI AG TUAG00

645 9 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

544 10 VARTA AG 823212 534

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 22. April bis zum 28. April 2021 an der Börse StuttgartDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.