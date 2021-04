Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Für den DAX geht es auf Wochensicht zunächst einmal bergab. Nachdem der deutsche Standardwerte-Index am Montag noch stürmisch in die Woche starten konnte und kurzzeitig die Marke von 15.500 Punkten übersprang, bröckelten die Kursgewinne wieder weg.



Nachdem in dieser Woche MTU Aero Engines und Merck zur Hauptversammlung einluden, können sich Anleger in der kommenden Woche auf einige Hauptversammlungen von dividendenstarken Gesellschaften gefasst machen. Neben den Chemie-Werten BASF und Bayer öffnet auch der weltgrößte Rückversicherer – die Münchener Rück – seine (virtuellen) Pforten für die Aktionäre.

Die beiden meistgehandelten Werte der letzten Woche kommen aus derselben Branche – der Automobilindustrie. Sowohl Daimler-Papiere (WKN 710000) als auch die Volkswagen-Aktie (WKN 766403) wurden unter Stuttgarter Anlegern rege gehandelt und weisen auf Wochensicht jeweils über 1.000 Preisfeststellungen auf. Trotz starker Nachfrage aus China und deutlich gestiegenen Aktienkursen in den letzten Wochen sehen sich beide Konzerne gegenwärtig mit Problemen konfrontiert. Während Volkswagen Medienberichten zufolge Milliardenstrafen im Dieselgate-Prozess drohen, musste Daimler in der letzten Woche Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Grund dafür ist der weltweite Chipmangel. Beide Papiere verlieren auf Wochensicht um die 2%.

SAP





Besser verlief dagegen die Handelswoche für die Papiere des Walldorfer Software-Riesen SAP (WKN 716460). Der Konzern konnte am Donnerstag starke Quartalszahlen vorlegen; vor allem das wichtige Cloudgeschäft konnte kräftiges Wachstum verzeichnen. So stiegen alleine die Erlöse beim Vorzeige-Produkt „S/4Hana Cloud“ um rund ein Drittel auf 227 Millionen Euro. Die Papiere notieren bei rund 118 Euro so hoch wie seit Herbst letzten Jahres nicht mehr.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 DAIMLER AG 710000

1.464 2 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403

1.187 3 SAP SE 716460

973 4 BAYER AG BAY001

953 5 ALLIANZ SE 840400

889 6 BASF SE BASF11

815 7 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 694 8 E.ON SE ENAG99

687 9 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

631 10 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 554

