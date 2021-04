Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Die deutschen Standardwerte starteten mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche, ehe sich der DAX auf einem Niveau jenseits der 15.000 Punkte seit der Wochenmitte eine Verschnaufpause zu gönnen scheint. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von über 1%.



Nachdem es in dieser Woche eher ruhig zuging, werden in der kommenden Woche gleich eine Reihe von DAX-Konzernen zur Hauptversammlung laden. So öffnen Ende kommender Woche unter anderem der Konsumgüterkonzern Henkel sowie der Wohnungskonzern Vonovia ihre (virtuellen) Pforten für ihre Anteilseigner.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Volkswagen





Die meisten Preisfeststellungen fanden in dieser Woche in den Vorzugsaktien der Volkswagen AG (WKN 766403) statt. Für die Papiere geht es auf Wochensicht zunächst einmal wieder leicht bergab. Nach den üppigen Kursgewinnen der letzten Wochen und Monate nehmen Anleger hier scheinbar Gewinne mit.

Zum Facthseet







SAP





Für besonders viel Aufsehen sorgte in dieser Handelswoche der Walldorfer Software-Konzern SAP (WKN 716460). Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, will Alphabet (WKN A14Y6F) seine aktuelle Finanz-Software vom US-Konkurrenten Oracle (WKN 871460) mit der des SAP-Konzerns ersetzen. Anlegern schien diese Nachricht zu gefallen – die Aktie kann auf Wochensicht über 7% zulegen.

Zum Factsheet





RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403

826 2 SAP SE

716460

818 3 DAIMLER AG 710000

770 4 DEUTSCHE TELEKOM AG

555750

727 5 BAYER AG

BAY001

627 6 E.ON SE ENAG99

488 7 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 477 8 BASF SE BASF11

463 9 ALLIANZ SE 840400

422 10 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PAH003 355

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 1. April bis zum 8. April 2021 an der Börse Stuttgart





