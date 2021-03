Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

„Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“ Das wusste bereits der altbekannte Börsen-Experte André Kostolany. Und wer würde ihm angesichts der aktuellen Handelswoche widersprechen wollen? Nachdem der DAX letzte Woche noch mit Inflations- & Zinssteigerungs-Ängsten zu kämpfen hatte, gab es für den deutschen Leitindex in dieser Woche nur eine Richtung: und zwar nach oben. Seit Montag eilte der deutsche Aktienindex von Allzeithoch zu Allzeithoch und erreichte am Donnerstag gar ein Intraday-Hoch von fast 14.600 Punkten.

Für besonders gute Laune sorgten in dieser Woche adidas mit seiner neuen Fünfjahres-Strategie sowie die Deutsche Post, die von steigenden E-Commerce-Umsätzen profitiert. In der kommenden Börsenwoche öffnen die beiden Automobil-Konzerne VW und BMW sowie der Flughafen-Betreiber Fraport ihre Bücher.



Der meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Anlegern war in der vergangenen Handelswoche die Daimler-Aktie (WKN 710000). Das Papier konnte sich seit seinem Corona-Tief bei 21,03 Euro nahezu um 250% verteuern. Die Aktie notiert mit gut 71 Euro nahe ihres Allzeithochs bei 72,94 Euro. Auch die VW-Aktie (WKN 766403) wurde von Anlegern in dieser Woche rege gehandelt und kann eine gute – wenngleich nicht auf dem Niveau von Daimler befindliche – Kursperformance aufweisen. Beide Konzerne investieren sehr viel Geld in alternative Antriebstechnologien, um im Wettlauf mit den Konkurrenten Tesla (WKN A1CX3T) und BYD (WKN A0M4W9) nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Sehr beliebt auf dem Stuttgarter Börsenparkett waren in den letzten Handelstagen auch die Papiere des baldigen DAX-Konzerns Siemens Energy (WKN ENER6Y). Die Aktie notiert auf Wochensicht analog zum DAX gut 4% höher. Zur Wochenmitte sprach die US-Investmentbank Jefferies eine Kaufempfehlung für die ehemalige Siemens-Tochter aus. Das Kursziel wurde von 29 auf 38 Euro angehoben. Das Unternehmen habe großes Potenzial im Wasserstoff-Geschäft, so die Analysten. Am kommenden Freitag, dem 19. März, lädt Siemens Energy zum „Informationstag zum Thema Wasserstoff“ ein.

