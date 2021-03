Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Nachdem der DAX zu Wochenbeginn noch mit zunehmenden Inflations- & Zinssteigerungs-Ängsten zu kämpfen hatte, konnten sich die deutschen Standardwerte zur Wochenmitte gar auf ein neues Allzeithoch bei knapp unter 14.200 Punkten aufschwingen. Seither büßte der Index aber wieder einige Zähler ein und notiert kurz vor dem Wochenende etwa um die Marke von 14.000 Punkten. Außerdem wurde von der Deutschen Börse unlängst bekannt gegeben, dass die ehemalige Siemens-Tochter Siemens Energy den Hamburger Konsumgüter-Konzern Beiersdorf zukünftig im DAX 30 ersetzen wird. Auch die Berichtssaison verspricht spannend zu bleiben: In der kommenden Woche legen unter anderem Continental, Adidas, die Deutsche Post sowie das MDAX-Schwergewicht Symrise ihre Jahresbilanzen vor.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Bayer





Die meisten Preisfeststellungen bei den Inlandswerten fanden in dieser Woche in der Bayer-Aktie (WKN BAY001) statt. Nachdem das Unternehmen erst letzte Woche enttäuschende Jahreszahlen vorlegte, richten sich die Augen der Anleger & Analysten auf die kommende Handelswoche. Denn am 10. und 11. März findet Bayers Capital Market Day statt. Hier will die Gesellschaft einen mittelfristigen Ausblick sowie die „Prioritäten des Konzerns und seiner Divisionen in den kommenden Jahren“ vorstellen. Analysten scheinen jedenfalls größtenteils bullish für die Bayer-Aktie zu sein und stufen die Papiere größtenteils zum Kauf ein. Auf Wochensicht notiert die Aktie nahezu unverändert.

TUI





Für die TUI-Aktie (WKN TUAG00) neigt sich eine – kurstechnisch – vergleichsweise ruhige Woche ihrem Ende zu. Nachdem es zu Wochenbeginn noch Grund zur Freude gab, weil Reiseanbieter optimistisch auf die Impfstoff-Meldungen von Johnson&Johnson (WKN 853260) aus den USA reagierten, trübte sich die Stimmung spätestens am Donnerstag ein Stück weit ein. Denn gestern legte Deutschlands größte Fluggesellschaft, die Lufthansa (WKN 823212), ihre Jahresbilanz vor und musste erwartungsgemäß herbe Umsatzrückgänge im Corona-Jahr 2020 verkraften. Auch wenn sich die Lufthansa für das Jahr 2021 optimistisch zeigte, bleibt laut Vorstandschef Carsten Spohr die Rückkehr zum Vorkrisen-Niveau weit entfernt.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BAYER AG BAY001

1.669 2 TUI AG TUAG00

1.254 3 SAP SE

716460

1.009 4 DEUTSCHE BANK AG 840400

943 5 DAIMLER AG 710000

923 6 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

900 7 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 766403 858 8 ALLIANZ SE 623100

806 9 E.ON SE 514000

801 10 NANOREPRO AG 657710

798

