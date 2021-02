Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

DAX

Im DAX schmolzen die zu Wochenbeginn errungenen Kursgewinne nach und nach weg, sodass der deutsche Leitindex auf Wochensicht ein Minus von über 1% verkraften muss und erneut unter die Marke von 14.000 Punkten rutscht. Auch in Deutschland ist die Berichtssaison in vollem Gange. Nachdem in dieser Woche Daimler, MTU Aero Engines und die Allianz ihre Zahlen vorgelegt haben, werden in der kommenden Woche unter anderem das DAX-Schwergewicht Bayer und der weltweit größte Rückversicherer, die Münchener Rück, ihre Jahresabschlüsse vorlegen.



TUI





Der meistgehandelte Wert der Woche ist die Aktie des weltweit größten Reiseveranstalters TUI (WKN TUAG00). Nachdem sich das Hannoveraner Unternehmen optimistisch zur diesjährigen Urlaubssaison äußerte, konnte das Papier kräftig zulegen. Auf Wochensicht steht ein Plus von knapp 10% zu Buche.

Varta





Schlechter lief es für das Esslinger Traditionsunternehmen Varta (WKN A0TGJ5). Die Aktie musste im Laufe der Woche über 12% einbüßen. Der Batterie-Hersteller legte am Donnerstag Zahlen vor und möchte erstmals seit dem IPO eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Nach starken Kursanstiegen und immer wieder aufkeimenden Gerüchten über Shortseller-Attacken in den letzten Wochen nahmen Anleger nach den Quartalszahlen mehrheitlich ihre aufgelaufenen Gewinne mit.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 TUI AG

TUAG00

949 2 BAYER AG

BAY001

867 3 VARTA AG

A0TGJ5

855 4 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

845 4 SAP SE 716460

845 6 BASF SE

BASF11

636

7 DAIMLER AG

710000 620

8 DEUTSCHE BANK AG

514000

597 9 E.ON SE

ENAG99

596 10 INFINEON TECHNOLOGIES AG

623100

576

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Februar 2021 an der Börse Stuttgart





