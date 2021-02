Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

DAX

Der DAX startete nach einer der stärksten Handelswochen der letzten Monate auf Allzeithoch in die neue Handelswoche. Doch in dieser mussten die deutschen Standardwerte zunächst einmal Federn lassen und der DAX rutschte zeitweise wieder unter die Runde Marke von 14.000 Punkten. Anleger nutzten diese Chance jedoch immer wieder, um einzusteigen; folglich notiert der DAX kurz vor dem Wochenende wieder über der 14.000er-Marke. Anleger scheinen trotz der verlängerten Lockdown-Maßnahmen bis in den März hinein weiter optimistisch zu bleiben.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Bayer





Meistgehandelter Wert unter den Stuttgarter Anlegern war in dieser Woche die Bayer-Aktie (WKN BAY001). Für die Aktie des Leverkusener Gesundheits- & Chemie-Konzerns geht es seit einem Monat wieder bergauf. Für gute Laune bei Anlegern sorgen scheinbar sowohl das absehbare Ende der Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat als auch Investitionen des Unternehmens in das Pharma-Geschäft. Auf Wochensicht steht ein Plus von 4% zu Buche.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





Daimler





Traditionell rege gehandelt werden in Stuttgart auch die Papiere des Schwäbischen Automobilherstellers Daimler (WKN 710000). Für die Aktie des Konzerns geht es seit der Corona-Krise wie an der Schnur gezogen bergauf. Für zusätzliche Kursphantasie sorgten in der vergangenen Woche die Pläne des Daimler-Managements über die Aufspaltung des Konzerns. Die letzten Handelstage verlaufen für die Daimler-Papiere aber etwas ruhiger und ohne große Kursausschläge nach oben oder unten.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BAYER AG

BAY001

1.732 2 DAIMLER AG

710000

1.558

3 SAP SE

716460

929 4 TUI AG

TUAG00

825 5 GRENKE AG

A161N3

787 6 SIEMENS AG

723610

785

7 DEUTSCHE TELEKOM AG

555750 746

8 DEUTSCHE BANK AG

514000

727 9 VARTA AG

A0TGJ5

691 10 INFINEON TECHNOLOGIES AG

623100

664

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 4. bis zum 10. Februar 2021 an der Börse StuttgartDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.