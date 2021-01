Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Für den DAX geht es nach einem dreiwöchigen Seitwärtstrend in dieser Woche zunächst mal wieder nach unten. Trotz positiver Quartalszahlen einiger US-Konzerne, musste der DAX einen Kursrutsch verkraften. Der Leitindex tauchte im Wochenverlauf zeitweise unter die Marke von 13.500 Punkte ab und beendet die Handelswoche mit einem kleinen Minus von 1,3 %.



SAP





Entgegen des eher negativ tendierenden Gesamtmarkts konnte sich die SAP-Aktie (WKN 716460) deutlich stabiler behaupten. Auf Wochensicht steht ein Plus von 4 %. Das DAX-Schwergewicht sorgte gleich zweimal für Schlagzeilen: zum einen mit der SAP-Tochter Qualtrics, die zu einem höheren IPO-Preis an die Börse gehen soll als ursprünglich angedacht sowie mit der geplanten Übernahme eines Berliner Start-Ups, das auf Geschäftsprozess-Optimierung spezialisiert ist. Am Freitag legte SAP außerdem die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 vor. Das Unternehmen kündigte an, die Dividende erhöhen und Schulden abbauen zu wollen.

Allianz





Auch bei einem zweiten Schwergewicht aus dem DAX gibt es Gerüchte über eine mögliche Übernahme. Medienberichten zufolge ist der Münchener Versicherung-Konzern Allianz (WKN 840400) an der polnischen Tochter des britischen Aviva-Konzerns interessiert. Das auf Lebensversicherungen spezialisierte Unternehmen soll rund zwei Milliarden Euro kosten. Die Anleger scheinen den Übernahmephantasien jedenfalls nichts abgewinnen zu können: Die Allianz-Aktie lief in den letzten Tagen mit -5 % sogar schwächer als der DAX.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SAP SE 716460

1.381 2 VARTA AG

A0TGJ5

1.334 3 ALLIANZ SE

840400

1.319 4 TUI AG

TUAG00

1.220 5 BAYER AG

BAY001

1.149 6 SIEMENS AG

723610 1.141 7 VOLKSWAGEN AG VZ.

766403

992 8 DAIMLER AG

710000

972 9 BASF SE

BASF11

841 10 DEUTSCHE TELEKOM AG

555750

835



* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Januar an der Börse Stuttgart





Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.