Aktien im Fokus: Deutschland

Nach dem in der vergangenen Woche markierten Allzeithoch bei über 14.100 Punkten lief der DAX in den letzten Handelstagen seitwärts, ohne seine Hochs nochmal antesten zu können. Anleger scheinen vorerst auf weitere Impulse von der Wall Street zu warten, wo die US-Großbanken am heutigen Freitag die Berichtssaison einläuten.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





TUI





Unter den meistgehandelten Werten der letzten Tage findet sich der Hannoveraner Reise-Konzern TUI wieder. Für das Unternehmen geht eine turbulente Handelswoche zu Ende: Nach der durchgeführten Kapitalerhöhung werden nicht nur die TUI-Aktien (WKN TUAG00), sondern auch die neuen Bezugsrechte von Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Was Sie zum Thema TUI-Bezugsrechte (WKN TUAG10) wissen müssen, erfahren Sie in unserem neuen YouTube-Video.

Bayer





Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in den letzten Tagen die Bayer-Aktie (WKN BAY001). Nach Bekanntgabe der Impfstoff-Kooperation mit dem Tübinger Unternehmen CureVac (WKN A2P71U) konnte die Aktie in den letzten Handelstagen unter hohen Umsätzen aber kaum zulegen und kämpft um die Marke von 53 Euro. Wie diese Woche bekannt wurde, will Bayer weiter kräftig in sein Pharma-Geschäft investieren, um somit fallende Einnahmen durch auslaufende Patente zu kompensieren. Substanzielle Ergebnisse der Übernahmen werden aber erst für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts erwartet.

