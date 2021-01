Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Party-Stimmung an den Börsen: Der deutsche Leitindex notiert erstmals über der Marke von 14.000 Punkten und beginnt das neue Börsenjahr so, wie das alte endete – mit üppigen Kursgewinnen.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





TUI





Meistgehandelter Wert unter Stuttgarter Anlegern war in dieser Woche die Aktie des Tourismus-Riesen TUI (WKN: TUAG00). Nach der Genehmigung der EU-Kommission über ein weiteres Hilfspaket durch den Bund und der Verabschiedung eines neuen Finanzierungsplans, der in dieser Woche von den Aktionären in einer außerordentlichen Versammlung zugestimmt wurde, hofft das Unternehmen nun auf Besserung: So rechne der Konzern aus Hannover immerhin mit einem "weitgehend normalen Sommer".

Bayer & CureVac





Für besonders großes Aufsehen bei Anlegern sorgten am Donnerstagmorgen Bayer (WKN: BAY001) und CureVac (WKN: A2P71U). Die beiden Pharma-Unternehmen kündigten an, in der Impfstoff-Forschung, -Entwicklung sowie -Distribution zu kooperieren, um so vorhandene Synergien zu nutzen. Eine ähnliche Kooperation gingen vor einigen Monaten bereits BioNTech und Pfizer ein. Bayer- und CureVac-Papiere konnten nach der Kooperations-Bekanntgabe deutlich zulegen.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 TUI

TUAG00 932 2 SAP 716460 853 3 BAYER BAY001 710 4 WIRECARD 747206 674 5 ALLIANZ 840400 656 6 BASF BASF11 532 7 LUFTHANSA 823212 507 8 E.ON ENAG99 488 9 DEUTSCHE TELEKOM 555750 472 10 VOLKSWAGEN 766403 451

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 4. bis zum 6. Januar an der Börse Stuttgart





