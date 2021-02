Aktien im Fokus: Amerika

Dow Jones

Anders als der DAX kann sich der amerikanische Leitindex Dow Jones auch in dieser Handelswoche weiter nach oben kämpfen. Zum Wochenende kratzt der Index gar an der 30.500er-Marke und damit an einem neuen Allzeithoch. Für Aufsehen sorgten in dieser Woche aber vor allem Werte, die nicht im Dow vertreten sind.

Interessante Entwicklungen im Detail:





CureVac





Das in Amerika gelistete und in Tübingen beheimatete Biotechnologie-Unternehmen CureVac (WKN A2P71U) konnte einen Durchbruch in einer Phase-3-Studie zum Corona-Impfstoff vermelden. Somit könnte die Studie bereits bis zu drei Wochen schneller abgeschlossen sein als ursprünglich geplant. Den Anlegern schien die Nachricht zu gefallen; auf Wochensicht notieren die CureVac-Papiere 13% fester.

Luckin Coffee





Ganz anders erging es da dem chinesischen Starbucks-Konkurrenten Luckin Coffee (WKN A2PJ6S). Für die ohnehin bereits knapp über Penny-Stock befindliche Aktie ging es in den vergangenen Handelstagen erneut um knapp 40% bergab. Luckin Coffee meldete unlängst die Insolvenz an. Nach dem Bilanzskandal aus dem April letzten Jahres hat die Aktie bereits über 80% ihres Wertes verloren.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 CUREVAC N.V.

A2P71U

1.337

2 SUNHYDROGEN INC.

A2P662

1.145

3 LUCKIN COFFEE INC. (ADRS)

A2PJ6S

1.059

4 GAMESTOP CORP.

A0HGDX

893 5 BIONTECH SE (ADRS)

A2PSR2

754

6 NEL ASA

A0B733

650 7 CLEAN POWER CAPITAL CORP.

A2QG78

616 8 BALLARD POWER SYSTEMS INC.

A0RENB

612 9 PLUG POWER INC.

A1JA81

604 10 APPLE INC.

865985

553

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 4. bis zum 10. Februar an der Börse Stuttgart

