Aktien im Fokus: Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Dow Jones

Auch der Dow Jones muss in dieser Woche Federn lassen: Zum Wochenende steht ein Minus von knapp 1 %. Damit hält sich der Index aber noch etwas besser als der DAX. Am Donnerstag wurden im „Dow“ gar 30.250 Punkte angetestet – eine Marke, die der Index Anfang Januar das letzte Mal sah.

Interessante Entwicklungen im Detail:





SunHydrogen





Der erneut meistgehandelte Wert an der Stuttgarter Börse war in dieser Woche das amerikanische Wasserstoff-Unternehmen SunHydrogen (WKN A2P662). Der Hersteller von grünem Wasserstoff musste in dieser Woche aber herbe Verluste hinnehmen und notiert auf Wochensicht 35 % im Minus. Auf dreimonatssicht steht indes immer noch ein stattlicher Kursgewinn von knapp 650 % zu Buche.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





GameStop





Für besonders viel Aufsehen sorgten in dieser Handelswoche aber vor allem viele Kleinanleger, die Aktien der Unternehmen kauften, die von Hedgefonds zum Großteil „geshortet“ wurden – also auf fallende Kurse setzten. Einer dieser Werte war auch die GameStop-Aktie (WKN A0HGDX). Ein sogenannter „Short-Squeeze“ soll hierbei das Ziel der Anleger gewesen sein. Das Papier legte alleine in den letzten Handelstagen bis zu 1000 % zu. Wie sich die Situation weiterentwickelt und ob womöglich auch der Regulator in den USA eingreift, bleibt indes abzuwarten.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SUNHYDROGEN INC.

A2P662

2.357 2 GAMESTOP CORP.

A0HGDX

2.124 3 PLUG POWER INC.

A1JA81

1.269 4 NEL ASA

A0B733

949 5 NOKIA OYJ

870737

804 5 BIONTECH SE (ADRS)

A2PSR2

804 7 CLEAN POWER CAPITAL CORP.

A2QG78

780 8 APPLE INC.

865985

771 9 MICROSOFT CORP.

870747

748 10 LINDE PLC

A2DSYC

708

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Januar an der Börse Stuttgart

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.