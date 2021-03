Aktien im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Auch am amerikanischen Leitindex Dow Jones gingen die steigenden Anleihezinsen auf US-Staatsanleihen nicht spurlos vorbei: Der Index notiert seit seinem Allzeithoch bei 32.000 Punkten vor einer Woche nur noch bei rund 31.300 Punkten und somit gut 2% unter seinem Allzeithoch. In der kommenden Handelswoche geht auch die Earnings-Season in den USA weiter. So legt bspw. der Software-Konzern Oracle Zahlen vor, während Disney & Qualcomm zur jährlichen Hauptversammlung ihre (virtuellen) Tore für die Aktionäre öffnen werden.

Interessante Entwicklungen im Detail:





GameStop





Rege gehandelt wurde in den vergangenen Handelstagen mal wieder die Aktie des Computerspiele-Einzelhändlers GameStop (WKN: A0HGDX). Es fanden immerhin über 1.250 Preisfeststellungen statt. Seit Mitte letzter Woche kam es in der Aktie wieder vermehrt zu Käufen, sodass die Papiere auf Wochensicht 170% fester notieren. Bitte beachten Sie hierzu auch den Risikohinweis der BaFin.

Plug Power





Nachdem die Aktien von Wasserstoff-Unternehmen im Jahr 2020 sowie zu Beginn 2021 teils fulminante Kurserfolge verzeichnen konnten, geht es für die Anleger-Lieblinge seit einigen Wochen bergab. So auch beim amerikanischen Unternehmen Plug Power (WKN A1JA81). Die Aktie musste in dieser Woche erneut über 15% einbüßen und weitete damit ihren Monatsverlust auf über 37% aus. Anleger scheinen nach den starken Kursgewinnen vermehrt Gewinne mitzunehmen.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 GAMESTOP CORP. A0HGDX

1.266

2 PLUG POWER A1JA81

932 3 SUNHYDROGEN INC. A2P662

911 4 NEL ASA A0B733

832 5 CUREVAC N.V. A2P71U

792 6 APPLE INC. 865985

581 7 BIONTECH SE A2PSR2

498 8 TESLA INC. A1CX3T

490 9 BYD CO. LTD. A0M4W9

488 10 BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB

460

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 3. März an der Börse Stuttgart

