Aktien Im Fokus: Aktienmärkte International

Dow Jones

Nachdem der Nikkei in der letzten Handelswoche sein lang ersehntes Allzeithoch erreichen konnte, zieht der amerikanische Leitindex Dow Jones in dieser Woche nach und notierte erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 32.000 Punkten. Kurz vor dem Wochenende findet sich der Dow jedoch wieder etwas unter dieser historischen Marke wieder.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Wasserstoff





Wie in der letzten Handelswoche wurden auch in dieser Woche vermehrt Wasserstoff-Aktien von unseren Anlegern gehandelt. In dem Quartett aus Plug Power (WKN A1JA81), Nel ASA (WKN A0B733), SunHydrogen (WKN A2P662) & Ballard Power (WKN A0RENB) fanden im Durchschnitt pro Papier fast 1.300 Preisfeststellungen statt. Insgesamt wurden von unseren Händlern aber überwiegend Verkaufsorders ausgeführt – folglich notieren die Wasserstoff-Titel auf Wochensicht auch allesamt im Minus.

Tesla





Auch die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla (WKN A1CX3T) setzte in dieser Woche ihre Talfahrt fort. Seit ihrem Allzeithoch bei knapp über 725 Euro Ende Januar verloren die Papiere immerhin über 15% an Wert. Angesichts einer fulminanten Kursrally in den letzten 12 Monaten steht dennoch eine beeindruckende Performance von 300% zu Buche.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 PLUG POWER INC. A1JA81

1.671

2 NEL ASA A0B733

1.348

3 SUNHYDROGEN INC. A2P662

1.317 4 BALLARD POWER INC. A0RENB

838 5 TESLA INC. A1CX3T

837 6 KR1 PLC A2DNAT

727 7 BYD CO. LTF. A0M4W9

716 8 CUREVAC N.V. A2P71U

678 9 APPLE INC. 865985

670 10 SAMSUNG SDI CO. LTD. (GDRS) 923086

656

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 18. bis zum 24. Februar an der Börse Stuttgart

