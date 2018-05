Aktien der Fluggesellschaften profitieren von fallenden Ölpreisen - Foot Locker überrascht positiv

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang waren Aktien diverser Fluggesellschaften Nutznießer der fallenden Ölpreise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So hätten sich die Aktien von American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M) um 3,1% und jene von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8) um 2,7% verteuert.



Aktien des US-Sportartikeleinzelhändlers Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539) seien um gut 20% geklettert. Grund seien allen voran Quartalszahlen gewesen, bei denen sowohl Umsatz als auch Gewinn oberhalb der Markterwartungen gelegen hätten.









Weniger gut sei es hingegen für das Software-Unternehmen Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964) gelaufen. Zwar habe der Konzern mit seinen Q1-Ergebnissen die Erwartungen übertroffen, habe jedoch beim Ausblick für das Gesamtjahr enttäuscht.Aktien des US-Bekleidungseinzelhändlers GAP (ISIN: US3647601083, WKN: 863533) hätten rund 14,6% verloren. Der Umsatz in Q1 habe zwar die Markterwartungen übertroffen, beim Gewinn habe man jedoch unter den Schätzungen gelegen.Bloomberg-Gerüchten zufolge könnte in dieser Woche eine Entscheidung über die Freigabe der USD 66 Mrd. schweren Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001)-Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919)-Übernahme durch die US-Kartellbehörden fallen. Marktteilnehmer würden mittlerweile mit einem positiven Bescheid rechnen.In den USA und in Großbritannien seien die Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen. (28.05.2018/ac/a/m)