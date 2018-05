Aktien: Deutsche Börse und Lufthansa im negativen Bereich

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor dem langen Pfingstwochenende (am Montag fand in Deutschland kein Aktienhandel statt) nahmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,28%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,03%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,04% (Freitag)) moderat Gewinne mit, so die Analysten der Nord LB.

Aktien der Deutschen Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) hätten unter einem negativen Analystenkommentar gelitten und 1,67% verloren. Ebenfalls im negativen Bereich hätten Lufthansa-Titel (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) notiert, die 1,83% verloren hätten. Hier habe der hohe Ölpreis belastet.

Nach nur geringen Veränderungen am Freitag habe der US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,21%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,74%, Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,54%) am Montag merklich zulegen können. Die Annäherung von China und den USA im Handelsstreit habe für Optimismus bei den Anlegern gesorgt. Nach zweitägigen Verhandlungen seien die beiden Länder u.a. übereingekommen, dass China künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben wolle.

Exportorientierte Titel wie Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (+3,61%), United Techn. (ISIN US9130171096/ WKN 852759 (+2,28%), Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598 (+2,06%) und GE (ISIN US3696041033/ WKN 851144) (+1,94%) seien auf den Spitzenplätzen im Dow gewesen. Merck & Co. (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) habe mit einem Abschlag von 0,96% am Tabellenende gestanden.

Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell mit 22.970,38 Punkten leicht unter Vortag.

AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) kämpfe weiter mit der Konkurrenz von Nachahmerprodukten. Der Umsatz sei in Q1 um 4% auf knapp 5,2 Mrd. USD gesunken. Der operative Gewinn sei um 46% auf 896 Mio. USD eingebrochen. Höhere Kosten hätten auch für die Einführung neuer Medikamente zu Buche geschlagen, mit denen AstraZeneca die Patentkrise überwinden wolle. Der Konzern habe in den vergangenen Jahren eine Reihe wichtiger Patente verloren und dadurch seit 2012 mehr als die Hälfte seiner Umsätze eingebüßt. Konzernchef Soriot habe dennoch sein Versprechen bekräftigt, die Erlöse 2018 wieder zu steigern.

Der weltweite Konjunkturaufschwung habe bei Richemont (ISIN CH0210483332/ WKN A1W5CV) im vergangenen Geschäftsjahr (31.03.) zu glänzenden Geschäften geführt. Dank der starken Nachfrage nach exklusivem Schmuck und der Erholung im Uhrengeschäft habe der Konzern den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 8% auf 11,0 Mrd. EUR gesteigert. Richemont habe einen um 1% höheren Gewinn von 1,22 Mrd. EUR erzielt. Die Dividende solle auf 1,90 von 1,80 Franken je Aktie erhöht werden. Damit habe der Konzern im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen.

Das italienische Regierungsprogramm, das u.a. Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen vorsehe, habe den Eurokurs auch am Montag belastet. Dennoch habe die Gemeinschaftswährung die Verluste am Abend weitgehend aufholen können und bei 1,1790 US-Dollar gelegen.

Die Ölpreise hätten am Montag nochmals angezogen und damit u.a. weiterhin von der Angst profitiert, Länder wie der Iran und Venezuela könnten aufgrund von US-Sanktionen zukünftig nicht mehr so viel Öl exportieren. Der Goldpreis sei auch am Montag auf niedrigem Niveau stabil geblieben. (22.05.2018/ac/a/m)