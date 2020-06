Aktien – Corona ist zurück!

Liebe Leser, so schnell geht es am Aktienmarkt. Keine 10 Tage ist es her, da wollte wirklich niemand schlechte Nachrichten wahrhaben. Doch Kurse machen Nachrichten und so sieht es zur dritten Juni-Woche wie folgt aus: Corona ist zurück in Peking, in den USA ist Trump auch am Aktienmarkt jetzt als lahme Ente angekommen, die womöglich von Biden abgelöst werden könnte – inclusive Zurückdrehen der großen Steuerreform – dazu hat die FED enttäuscht, in dem sie einfach die Wahrheit zum Arbeitsmarkt gesagt hat.



Vor 10 Tagen wurden dagegen die lächerlichen Arbeitsmarktdaten gefeiert. Das ist Börse. Unsere 50% Cash im Tradingdepot stehen weiterhin und wir haben auch bei DAX 12.900 gesagt – unter 11.000 kriegt man den DAX mindestens noch einmal im Sommer. Sogar unter 10.000 war unser Gedanke noch im Mai ehe der Squeeze Richtung 13.000 lief. An dem “unter 11.000″ halten wir fest, unter 10.000 hängt davon ab, wie schnell die gering investierten Institutionellen zugreifen. Die Börsenwoche wird hoch spannend und wir führen Euch da durch und werden im Turbo-Dienst einiges Traden können. Euer TEAM Feingold Research