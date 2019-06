Aktien – Baisse eingeläutet?

Die Aussicht auf eine kurzfristige Beilegung des Handelsstreits USA – VRChina sind dahin, die überraschend verhängten Strafzölle hinsichtlichMexiko bringen ins Bewusstsein, wie viele negative Überraschungen nochauf das wirtschaftliche Umfeld zukommen könnten.Die jährlichen Steigerungen der US-Unternehmensgewinne lagen in Q3/2018noch weit im 20%-Bereich, in Q4 erreichten sie 11,2%, im ersten Quartal2019 wurden noch +1,6% erreicht. Die Anfangseffekte der US-Steuerreformsind eingearbeitet. Jetzt unterstützen die insgesamt niedrigerenSteuersätze die Gewinnentwicklung zwar weiter, aber ein neuer Impuls istnicht in Sicht.Im Gegenteil, aus Sicht der Makrodaten ist ein weiteres Nachlassen derAuftriebskräfte zu erwarten, die BIP-Zuwächse der kommenden Quartaledürften weit unter den in Q1 nach neuester Schätzung erreichten +3,1%liegen. Und bei dieser Steigerung kamen einige Sondereffekte zuhilfe(siehe hier!).Die hinter dem Bull-Run seit Jahresbeginn stehende Hoffnung auf eineLösung des Handelsstreits fällt als Motivation weg. Man muss zurKenntnis nehmen, dass es hier wohl keine schnelle Entspannung gebenwird. Im Gegenteil, es könnte noch mehr der gleichen Art kommen – siehe„(siehe Mexiko!)“. Damit ist jetzt zu erwarten, dass sich die Zuwächsebei den Unternehmensgewinnen in Höhe der BIP-Steigerungen einpendelnwerden. Und so lange keine neuen, besseren Aussichten am Horizontauftauchen (fiskalische Anreize wie etwa die Infrastruktur-Pläne vonTrump werden angesichts der zunehmenden Spannungen zwischenRepublikanern und Demokraten immer unwahrscheinlicher), ist ein KGV von20,4, und erst recht eines von 28,3 nach Shiller (CAPE – zyklischinflationsadjustiert) hoch. Zu hoch für die meisten Anleger.In Bezug auf die Wachstumsaussichten sollte auch auf den radikalenPreisverfall für Öl in den zurückliegenden Tagen hingewiesen werden,sowie auf die weltweit nachlassende Nachfrage für Stahl und die fürHalbleiter-Wafer. Zudem hat der globale Chip-Markt in Q1 dieschlechteste Quartals-Performance innerhalb der zurückliegenden zehnJahre hingelegt (nach IHS). Auch den anhaltenden Preisrutsch bei Kupfersehe ich als Warnzeichen.Die Akteure müssen folgende Punkte „einpreisen“:Es wird keine schnelle Lösung im Handelsstreit geben, im Gegenteil(siehe auch hier!)Globale Koordination und Kooperation sind auf einem TiefDie geopolitischen Risiken nehmen zu (z.B. Iran und Nord-Korea)Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit nimmt zuDie Gewinnschätzungen sind zu hochDas Wirtschaftswachstum wird weiter nachlassen – nicht nur wegenweiterer Runden bei StrafzöllenNatürlich gibt es auch eine bullische Sichtweise. Sie kann sich momentanaber fast nur noch auf den Status quo berufen, als da ist: DieBeschäftigung ist historisch hoch, die Zahl der Anträge aufArbeitslosengeld ist extrem niedrig, offene Stellen können oft erst mitdeutlicher Verzögerung besetzt werden, das BIP-Wachstum ist hoch, dasVerbrauchervertauen liegt historisch am oberen Ende. In einem solchenUmfeld ist kaum damit zu rechnen, dass die Fed die Leitzinsen raschsenkt. Genau das wird von Zeit zu Zeit auch als Unterstützung für einebullische Haltung herangezogen. Da an den Börsen aber weniger dieaktuelle Situation sondern mehr in die Zukunft gerichtete Erwartungengehandelt werden, sind solche „status quo“-Argumente stets nurMotivation für Gegenbewegungen – nach dem Motto „so schlimm wird esnicht kommen, es sieht momentan doch ganz gut aus“.Jetzt nahen die Sommermonate mit ausdünnendem Handel, in dem Kurseleichter in bestimmte Richtungen bewegt werden können. Gibt es in denersten Monaten eines Jahres einen Bull-Run, so kommt es üblicherweisedann zu einer Korrektur dieses Anstiegs. Große Akteure nehmen Gewinnemit, der Spruch „sell in may and go away“ hat in einer solchen Situationeine gewisse Berechtigung. Die Erwartung von über den Sommer eher weiternachgebenden Kursen findet ihre Begründung neben solchenmarkttechnischen Aspekten auch in dem, was wie oben aufgeführt„eingepreist“ werden muss.Der S&P 500 ist am Freitag der zurückliegenden Woche in eineentscheidende Phase eingetreten. Nachdem er am 23. Mai mit einem„Gap-down“ die EMA50 nach unten durchbrochen hat, hat er jetzt mit einerweiteren Kurslücke die EMA200 (bei 2778) unterboten. Übergeordnet kommenjetzt die Retracements der Bewegung seit Ende Dezember ins Spiel: Das38er Retrament liegt bei 2718, das 50er bei 2648, das 62er bei 2577. Ein(bestandener) Test der 38er Marke gilt eher als bullisch und dürfte neueKäufe anlocken, ein Rückfall auf den 62er Pegel ist sehr kritisch fürdie Bullen zu sehen (siehe Chart!).Kurzfristig ist der S&P 500 nach Stochastik und RSI überverkauft, eszeigt sich ein ähnliches Bild wie am 12. Mai. Daher ist es gut möglich,wenn nun eine deutliche Gegenbewegung startet. Das legen auch diefraktalen Oszillatoren der TimePatternAnalysis nahe, die eine starküberverkaufte Situation zeigen. Lineare bullische Kursmuster sindverschwunden, bärische dominieren auf einem solch hohen Niveau, dasskurzfristig eine weitere Ausdehnung unwahrscheinlich ist (der Chart wirdtäglich auf der Startseite aktualisiert).Längerfristig, wenn fundamentale, wirtschaftliche und auchmarkttechnische Eigenschaften alle unisono abwärts zu zeigen beginnen,steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Aktienkurse zu ihrer Mittezurückfinden. Die Investmentlegende Bob Farrell sagt dazu: Märktetendieren langfristig zur Mitte. Gier und Angst können einem dem Kopfvernebeln und die Perspektive rauben. Und: Übertreibungen in die eineRichtung führen zu Übertreibungen in die andere. Der langfristigeMarktverlauf ist wie ein Gummiband – wird es stark in eine Richtungausgelenkt, schwingt es nach dem Loslassen in die andere.Dass übergeordnet eine längerfristige Abwärtsbewegung beim S&P 500ansteht, ergibt sich auch aus der fraktalen Auswertung seinesMonatscharts. Die Ähnlichkeit des Kursverlaufs zu linearen Strukturennimmt immer weiter ab und nähert sich der 50%-Marke (rote Linie amoberen Chart-Rand). Die statistische Auswertung der Abstände zuwichtigen Mittelwerten hat das dritte Verkaufssignal innerhalb von 18Monaten erzeugt (gelbe Linie am oberen Chart-Rand), eine Bestätigungsteht allerdings noch aus (siehe Chart!).Nach Monatschart des S&P 500 stellt sich die übergeordnete Situation wiefolgt dar (h/t Lance Roberts). Der Bull-Run von 1991 bis 2000 führte zueiner 62%-igen Korrektur des Anstiegs in dieser Phase. Der Run von 2003bis 2007 führte bis zum Hoch aus 2000 zurück und wurde anschließend bisMärz 2009 vollständig korrigiert auf unter 700. Wäre die Korrektur demvorherigen Muster gefolgt, so wäre sie im November 2008 bei rund 1090 zuEnde gegangen. Damals stand aber das Finanzsystem als Ganzes auf derKippe, und so ging sie weiter.Der im März 2009 schließlich bei unter 700 einsetzende Lauf führte perSeptember 2018 bis auf 2950. Eine normale, d.h. eine in Zusammenhang mitdem Aufkommen einer Rezession stehende 62%-ige Korrektur würde bis 1540herunterführen. Das wäre auch ziemlich genau das jeweilige Topp aus 2000und 2007 und damit ein gutes Argument dafür, dass eine solche Korrekturdort auch enden könnte… wenn es sich um eine „normale“ Korrektur handelnwürde (siehe Chart!).Nicht zuletzt gibt auch die Zinsstruktur ernst zu nehmende Hinweise aufeine wirtschaftliche Abschwächung in Richtung Rezession. Sie hatte sichschon Mitte Mai zurückgemeldet (siehe hier!), aktuell sind wichtigeSpreads am kurzen Ende erneut in den negativen Bereich vorgedrungen(siehe hier!).Der Verlauf des Goldpreises zeigt steigendes Interesse für dasKrisenmetall. Am zurückliegenden Freitag konnte der Preis mit einemordentlichen Sprung in die wichtige Region oberhalb von 1300 vordringen.Nächste statische Etappen auf der Oberseite wären 1322 und 1341. DerChart hatte Anfang Januar, parallel zur angelaufenen Aktien-Rally, ein„Golden Cross“ gebildet (EMA50 schneidet EMA200 von unten nach oben) unddamit die Mitte August 2018 gestartete Aufwärtsbewegung bestätigt (sieheChart!).Auch die konstruktive Entwicklung beim Goldpreis würde ich in der Reihevon Indizien für einen makroökonomischen und markttechnischen Abschwungbei Aktien sehen.Vieles deutet darauf hin, dass die Aktienkurse übergeordnet weltweitnach unten tendieren. Anzeichen einer herannahenden Rezession mehrensich, die Gewinnaussichten müssen an das veränderte Umfeld angepasstwerden. Auch markttechnische Merkmale entwickeln sich ungünstig für dieBullen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2019/06/02/aktien-baisse-eingelaeutet/