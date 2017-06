Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":





Die Aktie von Klöckner (WKN: KC0100) ist ein Value-Schnäppchen | 20% Kurspotenzial Die Aktie von(WKN: KC0100) ist ein echtesWir unterstellen der Aktie vom jetzigen Niveau einKlöckner & Co SE mit Sitz in Duisburg ist ein börsennotierter, produzentenunabhängiger Stahl- und Metallhändler. Das Kerngeschäft von Klöckner ist der Verkauf von Stahl und Nicht-Eisen-Metallen.Aktuell handelt das Papier im Xetrahandel zu 8,95 Euro. Die Bewertung ist damit nahezu lächerlich günstig. Das Unternehmen kommt bei 99,75 Mio. ausgegebenen Aktien aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 900 Mio. Euro. Wir müssen hier nicht einmal ins Detail gehen oder uns mit zukünftigen Umsatz- oder Gewinnprognosen herumschlagen. Es genügt ein Blickdes Unternehmens. Mit den vorliegenden Daten zum Börsenjahr 2016 lag das Eigenkapital von Klöckner bei Quelle hier ). Somit notiert Klöckner an der Börse über 200 Mio. Euro unter dem eigentlichen Eigenkapitalwert des gesamten Unternehmens!Offensichtlich ist die Branchemomentan out bei den Investoren und Leerverkäufer hatten hier zuletzt ein einfaches Spiel.Der Umsatz lag im Jahr 2016 bei 5,73 Mrd. Euro, dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von unter 900 Mio. Euro.trifft das Papier nun aufder letzten 5 Jahre. Von einer Bodenbildung ist auszugehen:Die Aktie ist auf diesem Niveau um 9 Euro ein glasklarer Kauf aus fundamentaler Sicht! Wir erwarten in den kommenden Monaten erneut Kurse um 10-12 Euro. Die Kurschance liegt somit bei über 20%.Hinweis gemäß §34b WPHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt dieser Kolumne einen KO-Schein long auf die Aktie