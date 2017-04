Aktie von Group Ten Metals legt um 26 Prozent zu

Diese News war offenbar ganz nach dem Geschmack der Anleger von Group Ten (TSXV: PGE; FRA: 5D32). Die Aktie reagierte gestern mit einem satten Tagesplus von 26 Prozent und setzt damit ein Ausrufungszeichen hinter die jüngste Landakquisition im Rainy Mountain Goldgürtel in Ontario. Das Unternehmen hat sich direkt neben dem Goldlund Projekt von First Mining (TSXV:FF) zusätzliche Explorationslizenzen gesichert und vergrößert seine Landposition in dem vielversprechenden jungen Goldcamp damit auf insgesamt 8900 Hektar. Group Ten hatte erst vor Kurzem einen Neustart mit frischer Finanzierung samt Aktienkonsolidierung gemeldet. In Deutschland ist das Unternehmen noch kaum gehandelt.



Die neuen Schürfrechte umfassen fünf historische Goldvorkommen, die in der Datenbank des Ministeriums für die Entwicklung des Nordens und Bergbau von Ontario (Ontario Ministry of Northern Development and Mines) bereits seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderst erfasst werden. Das Gebiet wird in der Tat schon seit fast 70 Jahren sporadisch untersucht. Schon 1951 ergaben Splitterprobennahmen Goldgehalte an der Oberfläche von 22,39 Gramm Gold pro Tonne, zuletzt waren 1991 sogar in Proben sogar bis zu 136.84 Gramm Gold pro Tonne gefunden worden. Eine systematische Exploration hat dennoch nie stattgefunden.





Insbesondere die direkte Grenze zu First Mining stellt für Group Ten einen wichtigen strategischen Vorteil dar. Wie an einer Perlenkette fügen sich jetzt die Grundstücke des Goldproduzenten Treasury Metals (TSXV: TML), First Mining (TSXV: FF) und Group Ten aneinander. Group Ten hatte bereits in der Vergangenheit sowohl mit Treasury Metals (TSXV: TML) wie auch mit First Mining über den möglichen Erwerb seiner Landposition verhandelt. In Kürze erwartet Group Ten darüber hinaus Bohrergebnisse, die eine bekannte hochgradige Mineralisierungszone innerhalb des Black Lake Projekt inmitten seiner Konzessionen überprüfen soll. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, würde dies die These von der Fortsetzung der Goldvererzung entlang des Rainy River Gürtels weiter erhärten und sicher den strategischen Wert der Flächen von Group Ten erhöhen.Interessant ist, dass sich die Nachbarn First Mining (Börsenwert 440 Mio. CAD) und Treasury (80 Mio. CAD) einen scharfen Wettbewerb liefern. Treasury ist zwar der Platzhirsch mit Produktion vor Ort, First Mining besitzt allerdings die weitaus größeren Flächen. Außerdem hat First Mining sein Goldlund-Projekt zu einem seiner „Kernaktiva“ erklärt und lässt dort gerade ein 27.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchführen. Gute Nachrichten von First Mining könnten daher ebenfalls Einfluss auf den kleinen Nachbarn Group Ten haben. Aktuell ist Group Ten übrigens gerade einmal mit 6,8 Mio. CAD bewertet und verfügt (geschätzt) über knapp 1 Mio. CAD an Cash. Wir werden die Entwicklung an dieser Stelle weiterverfolgen.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Group Ten Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Group Ten Metals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.