Aktie von Goliath Resources schießt auf neues Hoch!

Die Aktie des Explorers Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IE) ist gestern bei extrem starken Umsätzen auf ein neues Hoch gestiegen. Der Schlusskurs lag bei 0,285 CAD und damit noch einmal 30% höher als am Freitag. Auch zum Ende der vergangenen Woche war das Handelsvolumen deutlich angezogen.

Unser erster Hinweis auf Goliath https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/1677-goliath-resources-das-naechste-bohrloch-koennte-ein-company-maker-sein datiert vom 9. Mai dieses Jahres. Damals notierte Goliath noch bei 0,10 CAD und hatte eine Finanzierung über 2,8 Mio. CAD ausstehen. Diese Platzierung ist mittlerweile abgeschlossen und war mit mehr als 3 Mio. CAD deutlich überzeichnet.

Goliath scheint zu den liquideren Titeln unter den Explorern zu gehören. In den vergangenen drei Monaten sind rund 20 Mio. Aktien umgegangen. Kaufinteresse kommt bisher fast zu 100 Prozent aus Nordamerika.

Goliath wird in diesem Sommer erstmals eine Reihe von hochkarätigen Zielen nahe dem so genannten „Golden Triangle“ von British Columbia testen. Es handelt sich ausschließlich um Projekte, auf denen noch nie zuvor gebohrt worden ist, obwohl die Nachbarschaft sehr beeindruckend ist. Das „goldene Dreieck“ hat seinen Ruf unter anderem Megaprojekten wie Galore Creek (8 Mio. Unzen Gold und >100 Mio. Pfund Kupfer) oder Eskay Creek (3,2 Mio. Unzen Gold und >150 Mio. Unzen Silber) zu verdanken. Es ist diese Art von massiven Zielen, auf die es Goliath (der Name ist Programm) abgesehen hat.

Sowohl bei „Lucky Strike“ wie auch bei „Copperhead“, den Projekten des Unternehmens, handelt sich um große Pophyrsysteme von denen bisher nur der jeweilige geophysikalische Fußabdruck bekannt ist. Beide Projekte liegen nur jeweils drei Kilometer von der nächsten Straße entfernt und sind damit für kanadische Verhältnisse sehr gut erschließbar. Auch das würde im Falle einer Entdeckung ins Gewicht fallen. Allein die so genannte „Bulls-Eye-Zone“ auf Lucky Strike hat einen Durchmesser von 2,4 mal 3,4 Kilometern. Gesteins- und Schlitzproben von der Oberfläche erbrachten Goldwerte von bis zu 24 g/t sowie Kupferwerte von mehr als 2 Prozent.

Für Leser, die etwas Zeit und ein wenig historisches Interesse mitbringen, sei der folgende Link auf Youtube empfohlen, der schön illustriert, dass vor 40 Jahren schon einmal ein großer Goldrush im Golden Triangle stattgefunden hat.

https://www.youtube.com/watch?v=_hUitSs_1XU+



