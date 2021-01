Aktie von EcoGraf outperformt den Markt und den Wettbewerb

Die Erwartung einer positiven Entscheidung der australischen Agentur für Exportfinanzierung zugunsten der ersten Batteriegraphitfabrik zur umweltschonenden Aufbereitung und zum Recylcling von Naturgraphit in Westaustralien hat den Aktienkurs von EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) auf einen wahren Höhenflug geschickt. Auch in Deutschland hat das Unternehmen inzwischen eine große Fangemeinde, was uns freut, denn wir begleiten das Unternehmen auf www.goldinvest.de auf seinem lange steinigen Weg schon seit Jahren.



Zur Erinnerung: Ecograf plant mit maßgeblicher Unterstützung durch deutsches Know how die erste und einzige Anlage zur Aufbereitung von Naturgraphit, die auf den Einsatz von gefährlicher Flusssäure verzichtet. Derzeit bereitet das Unternehmen einen Antrag auf einen Kredit der australischen Agentur für Exportfinanzierung vor, die in Australien eine ähnliche Funktion besitzt wie hierzulande die KFW-Bank. Auch mit der KFW-Bank verbindet Ecograf übrigens eine lange Historie. Die KFW macht sich Seite an Seite mit Ecograf in Tansania seit Jahren für das Epanko-Graphit-Projekt stark. Bisher konnten Ecograf und KFW – trotz geprüfter Machbarkeitsstudie und Einhaltung der höchsten Umwelt- und Sozialstandards – allerdings noch nicht alle Investitionshindernisse aus dem Weg räumen. Umso wichtiger ist inzwischen, dass sich Ecograf mit seiner Aufbereitungstechnologie ein zweites Standbein im Downstream-Markt geschaffen hat. Hier besitzt Ecograf eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal.Während des vergangenen Quartals reichte das Unternehmen detaillierte Entwicklungsberichte und Informationen zu technischen Studien bei Export Finance Australia ein, als Teil der Sicherung einer 35 Mio. US$ (45 Mio. AUD) Projektfinanzierungsfazilität zur Untermauerung der neuen 20.000 Tonnen pro Jahr EcoGraf™ Batterie-Graphit-Anlage.Ecograf will die letzten erforderlichen Antragsdokumente in Kürze fertigstellen. Dann dauere es erfahrungsgemäß bis zu zwei Monate bis zur endgültigen Kreditgenehmigung, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens. In Erwartung eines positiven Bescheids arbeite Ecograf an der technischen Detailplanung und an einem Beschaffungsprogramm zur Vorbereitung des Baus.Die neue westaustralische EcoGraf™-Batteriegraphitanlage wird nicht nur die erste Anlage ihrer Art, sondern darüber hinaus die erste Batteriegraphitanlage überhaupt sein, die außerhalb Chinas errichtet wird. Auch unter diesem Aspekt ist es wenig verwunderlich, dass Ecograf starkes Interesse von Anodenzellen-, Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern meldet. Die Nachfrage nach hochwertigem, nachhaltig produziertem Batteriegraphit steigt weltweit.