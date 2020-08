Die Aktie des Tages: Wells Fargo & Co [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Wells Fargo – Rote Zahlen!

Die heutige Ausgabe der Aktie des Tages ist der Start einer neuen Mini-Serie: „Warren Buffett – Das Ranking“. In den kommenden Wochen werden wir gemeinsam die 7 größten Positionen von Berkshire Hathaway unter die Lupe nehmen. Gemessen wird das Ranking an dem Wert der Positionen.

Auf dem 7. Platz befindet sich (Stand 30.06.20) Wells Fargo & Co. Der Großmeister des Value Investments hält aktuell 237,58 Millionen Anteile des Unternehmens. Dies entspricht einen Wert in Höhe von knapp 6,082 Milliarden US-Dollar und einer Portfoliogewichtung von 3 Prozent. Insgesamt besitzt Buffett 5,77 Prozent der ausgegebenen Wells Fargo Aktien. Erfahren Sie in der neuen Serie „Warren Buffett– Das Ranking“ alles über die größten Positionen Buffetts.

Der Bankkonzern Wells Fargo & Co. wird die Dividende für das kommende Quartal um knapp 80 Prozent reduzieren. Somit soll eine Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Warren Buffetts Beteiligung erhält somit für das abgelaufene Quartal eine Dividende in Höhe von knapp 608 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor wurde eine vierteljährliche Dividende von 0,51 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Wells Fargo konnte zum abgelaufenen Quartal ein EPS von -0,660 US-Dollar pro Aktie erzielen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,30 US-Dollar je Aktie. Umsatztechnisch musste der Konzern einen Abschlag von 17,36 Prozent hinnehmen. In diesem Jahr lag der Umsatz bei 17,84 Milliarden US-Dollar, wo hingegen ein Jahr zuvor noch 21,58 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden sind. Unterm Strich viel ein Verlust von 2,4 Milliarden US-Dollar an, wo hingegen im Vorjahreszeitraum ein Gewinn von 6,2 Milliarden Euro in den Büchern stand. Analysten waren für dieses Quartal von einem EPS in Höhe von -0,162 US-Dollar und einen Umsatz von 18,40 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die amerikanische Großbank muss sich gegen möglichen Kreditausfälle wappnen. Deswegen schaffen viele Großbanken mehrere Milliarden beiseite. Wells Fargo hat Rückstellungen für faule Kredite in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar getätigt. Dazu sagte CEO Charlie Scharf folgendes: „Unsere Einschätzung über die Dauer und Schwere des Konjunktureinbruchs hat sich gegenüber dem letzten Quartal deutlich verschlechtert“. Demnach wurde auch die Dividende des Unternehmens gekürzt.

JP Morgan wurde ebenso hart von der Corona-Krise getroffen. Die größte US-Bank konnte dennoch in diesem Quartal einen Überschuss erzielen. Dieser liegt zwar mit knapp der Hälfte unter dem Vorjahreswert, allerdings beträgt das Plus trotz Corona-Krise und Rückstellungen 4,7 Milliarden US-Dollar. Die Rückstelllungen für faule Kredite wurden hier von 9 Milliarden auf 10,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Auch der Vorstandchef von JP Morgan schätzt die allgemeine wirtschaftliche Lage kritisch ein. „Trotz zuletzt einiger positiver Konjunkturdaten und entschlossener Maßnahmen der Regierung, herrscht nach wie große Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten“, sagte JP Morgans Vorstandschef Jamie Dimon.

2016 wurde der Konzern in einen Skandal verwickelt. Der Vorwurf: Wells Fargo soll die Bilanzen frisiert haben. Mitarbeiter hatten Bankkonten eröffnet und Kreditkarten beantragt, um die Zielvorgaben von Wells Fargo zu erreichen. Daraufhin wurde die Großbank in eine tiefe Krise gestürzt. Dadurch musste der damalige Bankchef John Strumpf und weitere zahlreiche andere Manager das Unternehmen verlassen. Genauso haben weitere 5.000 Mitarbeiter Ihren Arbeitsplatz verloren. Das Unternehmen hat nun im Laufe der vergangenen Jahre knapp 4 Milliarden US-Dollar zurückgelegt, um die Strafzahlungen begleichen zu können. Mittlerweile wurde diesbezüglich auch eine Einigung erzielt. Der Konzern muss nun insgesamt Strafen in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar begleichen.

Es wird schon seine Gründe haben, warum Waren Buffett im zweiten Quartal seine Wells Fargo Anteile reduzierte. Das Orakel von Omaha hat bekannt gegeben, dass er in dem abgelaufenen Quartal seine Fargo Position um 85,6 Millionen Anteile reduziert hat. Somit wurde die Investition um etwa ein Viertel gesenkt, auf 237,6 Millionen Anteile. Dennoch muss man dazu sagen, dass nach der Finanzkrise das Unternehmen die nächsten 10 Jahre seine Dividende konstant erhöht hat. Ob die Großbank dies wieder nach der Krise schafft, bleibt abzuwarten. Alles in allem bleibt die Wells Fargo Aktie eine spannende Position. Anleger können nach der Meinung einiger Experten die aktuelle Lage als Einstiegsmöglichkeit nutzen, oder sich den direkten Konkurrent JP Morgan genauer unter die Lupe nehmen.

In der kommenden Woche blicken wir gemeinsam auf Platz 6 in „Warren Buffett – Das Ranking“: Moody´s Corporation.

