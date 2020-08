Die Aktie des Tages: Nikola Corp [...]

Nikola Corp.- Neuer Auftrag!

Das amerikanische Start-up Nikola hat in der Vergangenheit versucht einige Kooperationen einzutüten. Doch wie fast jedes Start-up wurde CEO Trevor Milton von einigen Unternehmen für seine Ambitionen belächelt. Dennoch hat er es nun geschafft, Kooperationen mit einigen Konzernen einzugehen. Dazu kommt, dass Nikola kürzlich einen neuen Auftragseingang vermelden konnte. Erfahren Sie alle Hintergründe zur heutigen Aktie des Tages: Nikola.

Partnerschaft mit NEL ASA

Bekanntermaßen gilt NEL ASA im Wasserstoff-Rennen als einer der Favoriten. Das norwegische Unternehmen ist bereits seit geraumer Zeit Geldgeber und Partner des amerikanischen Start-ups. NEL ASA erwartet von hauptsächlich eins: volle Auftragsbücher bei Nikola. Somit kann eine nachhaltige und profitable Partnerschaft entstehen – für beide Seiten. Doch die Nikola Corporation hatte diesbezüglich einige Hammer-Meldungen für seine Anleger.

Hammer Kooperationen

Der CEO der Nikola Corporation versuchte in der Vergangenheit einige Kooperationspartner für sich zu gewinnen. Hier fragte Milton bei einigen führenden europäischen Autoherstellern an – jedoch vergebens. Eine der ersten Fragen eines europäischen Truckherstellers an den Nikola CEO lautete:“Warum sollen wir ausgerechnet mit Ihnen zusammenarbeiten?“ Daraufhin brach Milton das Meeting ab: „Die waren zu arrogant für uns“, sagte der Unternehmer in einem Interview mit dem Handelsblatt. Dies ist unter anderem ein Grund, warum Nikola hauptsächlich mit kleinen Firmen wie Iveco Partnerschaften eingeht.

Gemeinsam will man nun Kunden durch eine günstige Preispolitik anlocken. Nikola verspricht, im Vergleich zu Diesel- und Benzinmotoren deutlich niedrigere Gesamtbetriebskosten anzubieten. Darüber hinaus soll der Ladeprozess im Vergleich zur Konkurrenz, schneller sein. Außerdem plant Nikola die Verfügbarkeit von Strom- und Wasserstofftrucks zu optimieren.

Ebenso hat Nikola Ambitionen mit dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai eine Kooperation einzugehen. Nikola hatte bereits in den vergangenen Jahren seine Fühler diesbezüglich ausgestreckt – ohne Erfolg. In einem Interview sagte Milton, dass er den Südkoreanern schon zwei Vorschläge unterbreitet hatte. Diese wurden jedoch beide abgelehnt. Dennoch ist Milton weiterhin offen für eine mögliche Kooperation.

Denn Hyundai ist in Sachen Brennstoffzellen-PKWs seinen Konkurrenten weit voraus. Denn der erste Wasserstoff-Truck ist auf den Schweizer Straßen bereits unterwegs. Neben Toyota hat Hyundai bekanntermaßen die größten Ambitionen im Bereich Wasserstoffmobilität.

Größter Einzelauftrag…

Nachdem die Zahlen zum jüngst abgelaufenen Quartal veröffentlicht wurden, ging es für die Nikola Aktie zunächst in den Keller. Dies führt einher, dass das Wasserstoffunternehmen quasi keinen Umsatz verbuchen konnte. Darüber hinaus konnte Trevor Milton zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kooperationen oder Aufträge einstreichen. Schwierig, mit kaum positiven Nachrichten eine Bewertung von knapp 16 Milliarden Dollar zu halten. Doch dies änderte sich relativ schnell wieder.

Denn kurz nach der Veröffentlichung gab der Nikola CEO auf Twitter bekannt, dass er einen Auftragseingang von Republic Services für emissionsfreie Fahrzeuge erhalten hat. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 2.500 elektrische Müllfahrzeuge, mit der Option den Auftrag auf 5.000 auszuweiten. Dies ist laut Nikola der größte Einzelauftrag in der Abfallwirtschaft. Der Konzern hält einen On-Road-Test für 2022 für realistisch. Anschließend soll dann die große Produktion beginnen.

Fazit zur Aktie des Tages

Nikola muss weiterhin volle Auftragsbücher vorweisen, um der Bewertung von knapp 16 Milliarden Dollar gerecht zu werden. Zum Vergleich: Das Start-up-Unternehmen war zwischenzeitlich mehr wert als Ford! Fragen Sie sich selbst, ob eine derart hohe Bewertung fair ist. Dennoch muss man sagen, dass der amerikanische Konzern alles für weitere neue Kooperationen in die Wege leitet. Nach dem fulminanten Börsenstart ist nun etwas Ruhe eingekehrt. Die kommenden Zahlen werden noch mehr Licht ins Dunkle bringen.

