Akkus erobern die Welt

Die Weiterentwicklung der Akkutechnik erleichtert und verändert unser Leben. Dafür benötigte Rohstoffe sind unter anderem Lithium und Kobalt

Mit Akkus und damit ohne lästiges Stromkabel lassen sich viele Dinge leichter handhaben. Dies gilt etwa für Handstaubsauger – die es neben den Saugrobotern immer noch gibt – aber auch für Hilfsmittel bei der Gartenpflege. Mussten Akkugeräte vor einiger Zeit noch oft geladen werden und waren zudem leistungsschwächer als ihre Pendants mit Kabel, so sind diese Zeiten heute vorbei.





Rasenmäher oder Heckenscheren mit Akku verdrängen nun die konventionellen Gerätschaften. Laute Benzinmotoren dürften so bald der Vergangenheit angehören. Lithium-Ionen-Akkus sind zum Verkaufsschlager geworden. Kleiner, leichter und jedes Jahr leistungsstärker dringt das Erfolgsrezept der Akkus immer weiter vor. Daneben treiben die Akkus Smartphones, Tablets und Notebooks an.





In der Automobilbranche steht fest, dass alternative Antriebsarten wie etwa Elektromotoren mit Lithium-Ionen-Akkus die Antriebe der Zukunft sein werden. Großbritannien will ab 2040 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Und Paris soll ab 2030 schon eine Stadt ohne Diesel- und Benzinmotoren sein. Wenn es auf der Reichweite- und Preisseite der Elektrofahrzeuge noch vorwärtsgeht, dann dürften die klassischen Verbrennungsmotoren die Verlierer sein.





Gesellschaften wie First Cobalt oder Infinity Lithium, die die für die Akkus erforderlichen Rohstoffe auf ihren Projekten besitzen, werden gewiss genügend Abnehmer finden. First Cobalt besitzt drei Projekte in Nordamerika und eine Kobaltraffinerie dort. In 2019 könnte die erste Produktion beginnen. Beim Iron Creek-Projekt hat First Cobalt nun 100 Prozent im Alleineigentum.





Beim Thema Lithium kommt man an Infinity Lithium nicht vorbei, denn die Gesellschaft kontrolliert 50 Prozent einer riesigen Lithiumlagerstätte in Spanien. Das Ziel, Lithium in Batteriequalität herzustellen, wird gemeinsam mit Valoriza Mineira verfolgt. Es wäre die erste Lithiumproduktion in Europa und mit dem Produktionsbeginn wird für 2020 gerechnet.





