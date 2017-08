Aixtron will noch mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Das erste Halbjahr ist für Aixtron erfreulich verlaufen, das Managementhat daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Aber auchmittelfristig werden die Ziele ehrgeiziger, da die neue Strategie gutvorankommt. Aixtron arbeitet immer noch defizitär, doch inzwischen hatdie Dynamik deutlich zugenommen, was Hoffnung auf Besserung weckt. Imersten Halbjahr hat sich der Umsatz auf 114,1 Mio. Euro mehr alsverdoppelt, der Auftragseingang erhöhte sich um 34 Prozent auf 128,5Mio. Euro.Das Management hat daraufhin die Prognosespanne für Umsatz undAuftragseingang in 2017 von 180 bis 210 Mio. Euro auf 210 bis 230 Mio.Euro angehoben. Selbst das lässt noch Luft nach oben. Zum möglichenErgebnis hält sich der Vorstand noch bedeckt, da die weiterestrategische Fokussierung auf die Kennzahlen „starken Einfluss“ habenwird. Aixtron befindet sich in einem umfassenden Transformationprozess,Aktivitäten werden verkauft, eingestellt oder ausgegliedert, um Partnerzu finden. Über allem steht das ehrgeizige Ziel, 2018 wieder einpositives EBIT zu erwirtschaften.Auf dem Weg dahin ist das Unternehmen mittlerweile durchaus für die einoder andere positive Überraschung gut. Die Aktie hat mit einemDoppel-Boden die Trendwende vollzogen und konsolidiert aktuell amWiderstand bei 8 Euro. Wird die Marke geknackt, winken dank derFortschritte in der Restrukturierung durchaus noch in diesem Jahrzweistellige Kurse, auch wenn Aixtron nicht günstig bewertet ist. Aberdas war das Unternehmen eigentlich noch nie.