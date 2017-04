Aixtron – was jetzt drinsteckt

Die Macron-Rally geht am Dienstag nicht weiter. Das wäre wohl auch für die Bullen zuviel des Guten gewesen. Unsere Einschätzung. Im TecDAX findet sich jedoch eine Aktie, die heute nach vorne geht wie die Banken nach der Wahl in Frankreich: Aixtron. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um 150 Prozent auf knapp 54 Millionen Euro , wie das seit kurzem wieder im TecDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte. Das ist der höchste Wert für ein erstes Quartal seit 2011. Auch der Auftragseingang legte deutlich zu. Dieser stieg um 39 Prozent auf 61,9 Millionen Euro. Bei beiden Werten schnitt Aixtron damit besser ab als Experten erwartet hatten. Unser Favorit ist ein Discount-Zertifikat mit der WKNoder der Turbo-Bull mit der WKN

Die Aktie kann am Mittag rund 11 Prozent zulegen. Bei den Kollegen der Telebörse finden Sie mehr zum Zahlenwerk. Wo die Reise beim DAX aus technischer Sicht hingehen kann, schauen wir uns anhand der Analyse von Index-Radar an. Franz-Georg Wenner hören Sie um 19.00 Uhr in seinem wöchentlichen Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Unsere Chartanalyse:

Der Deutsche Aktienindex hat seinen 2015er-Rekordstand überboten. Ist das der Startschuss für die nächste Börsenrally, oder eher der finale Kaufschub? Aus statistischer Sicht besteht kurzfristig noch Luft für weitere zwei bis drei Prozentpunkte Plus in den kommenden Tagen – danach wird die Luft vorerst dünner.

Aus dem Blickwinkel des Wochencharts wirkt der Ausbruch über den vor rund zwei Jahren markierten Spitzenwert bei 12.390 nur winzig, aber er hat seine Wirkung nicht verfehlt: Anschlusskäufe führten den DAX gleich um weitere knapp 60 Punkte nach oben, und der Weg ist aus charttechnischer Sicht nun frei. Die Obergrenze des bis 2009 zurück reichenden Aufwärtstrendkanals liegt sogar erst bei 16.230 Punkten (blau).

Doch bevor Anleger nun auf breiter Front einsteigen, sollten sie berücksichtigen, dass die letzte Bewegung des Marktes von der Unter- zur Obergrenze des Kurskorridors rund vier Jahre gedauert hat – von 2011 bis 2015. Dazu kommt, dass der DAX aktuell bereits rund 11 Prozent oberhalb seines langfristigen 200-Tage-Durchschnits verläuft (violetter Indikator unter dem Chart), Werte ab 14 Prozent sind in der Vergangenheit stets Warnsignale vor einer – zumindest kleinen – Korrektur gewesen (senkrechte punktierte Linien).

Im Tageschart ist zudem die Obergrenze eines weiteren Kurskorridors (grün) überschritten worden, hier zeigt sich zudem dass Abweichungen vom Monatsdurchschnitt (blauer Indikator) von bis zu fünf Prozent maximal zu erwarten sind, aktuell liegen wir bei 2,3 Prozent.

Im noch feiner aufgelösten 1-Stunden-Intradaychart der Vormonate muss der bisherige Aufwärtstrendkanal bereits parallel nach oben erweitert werden (orange). Er ließe heute Luft bis etwa an die 12.500er-Marke. Viel mehr ist auch im Idealfall zur Wochenmitte kaum zu erwarten. In Summe ergibt sich aus den Charts damit ein positives Bild, ohne dass das kurzfristige Potenzial jetzt aber riesig wäre. In Korrekturen hinein zu kaufen, erscheint daher als die beste Strategie.