Aixtron und Evotec bleiben an der Spitze

Beim DAX scheint am dritten Tag nach der Frankreich-Wahl wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Bisher zeigt sich der Mai an den Börsen sehr freundlich, der DAX lieferte zuletzt eine Serie von Rekorden. Mit dem Wahlergebnis in Frankreich fällt kurzfristig ein wichtiger Unsicherheitsfaktor weg, nun wird sich zeigen, wie nachhaltig der jüngste Anstieg war. Die schwachen Gewinnmitnahmen zum Wochenauftakt stimmen zuversichtlich, der Sieg von Emmanuel Macron war wie erwartet bereits eingepreist.Wir stellen die Relative-Stärke vor. Dort führt Aixtron weiter an. Unsere Discounter aus dem April (DM1Z3V) wirft kaum noch Rendite ab, hier können Gewinne mitgenommen werden. Bullen greifen weiterhin zur DM3BXZ.

Auftakt kann sich sehen lassen

Ob weiteres Kapital nach Europa fließt, hängt nun maßgeblich von der Berichtssaison ab. Mehr als zwei Drittel der DAX-Unternehmen haben bereits ihre Bilanz für das erste Quartal vorgelegt. Bisher zeigt sich deutlich, dass die deutschen Unternehmen stark von der robusten globalen Konjunktur profitieren. Das Gewinnwachstum liegt bei weit über 20 Prozent, rund zwei Drittel der Konzerne übertrafen bisher die Erwartungen. Gerade aus Bewertungssicht bleiben die europäischen Börsen daher interessant für internationale Investoren. Während der US-Leitindex S&P 500 mit einem KGV von 18,5 sehr teuer bezahlt ist, lockt der konjunktursensible DAX mit einem vergleichsweise günstigen Faktor von gut 14.

David Moss, BMO Global Asset Management sieht „Ein starkes, positives Signal für europäische Aktien“

„Insgesamt gewinnen Italien, Portugal und Spanien aus unserer Sicht derzeit an Fahrt und weisen robuste Wachstumsindikatoren auf. In diesem Umfeld erwarten wir einen Anstieg der Renditen für europäische Staatsanleihen, während sich die Spreads verengen dürften, insbesondere da die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer nächsten Ratssitzung im Juni eine optimischere Haltung an den Tag lege könnte. Die EZB könnte bei diesem Treffen signalisieren, dass die Verlustrisiken im Verhältnis zum Wachstum in der Eurozone nachgelassen haben, und sie könnte den Weg bereiten für eine Ankündigung der Reduktion ihrer monatlichen Ankäufe ab Januar 2018. Diese liegen derzeit bei 60 Milliarden Euro pro Monat. Die tatsächliche Ankündigung könnte dann im September erfolgen.“

Nun zur Relativen-Stärke – aussichtsreiche Aktien besprechen wir auch im 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde…

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,429 1,819 1,43 EVOTEC AG O.N. 11,445 2,233 1,267 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 12,82 0,274 1,166 SILTRONIC AG NA O.N. 71,85 -0,21 1,16 LEONI AG NA O.N. 50,84 -1,13 1,15 NEMETSCHEK SE O.N. 62,2 -0,05 1,15 OSRAM LICHT AG NA O.N. 67,23 0,72 1,15 SOFTWARE AG O.N. 42,56 0,165 1,145 DRAEGERWERK VZO O.N. 105,4 5,4 1,14 COMMERZBANK AG 9,4 -0,043 1,135

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SUEDZUCKER AG O.N. 20,075 2,163 0,892 MEDIGENE AG NA O.N. 10,645 -0,977 0,895 DIALOG SEMICOND. LS-,10 43 -0,174 0,926 SALZGITTER AG O.N. 32,45 1,201 0,961 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 9,8 -0,356 0,97 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 177,2 -1,58 0,98 INNOGY SE INH. O.N. 34,04 -0,41 0,983 THYSSENKRUPP AG O.N. 22,445 1,195 0,986 FIELMANN AG O.N. 71 0 0,99 RTL GROUP 72,77 0,92 0,99

