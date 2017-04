Aixtron und Commerzbank arbeiten sich vor

Totgesagte leben länger – mit Blick auf den Euro wird diese Phrase wirksam. Denn statt von der Parität oder Kursen darunter, redet man bei der britischen Investmentbank HSBC von einem Wechselkurs Euro / US-Dollar von 1,20. Die französische Präsidentschaftswahl könnte demnach der Auslöser einer nachhaltigen Stärke des Euro und im Gegenzug einer zunehmenden Schwäche des US-Dollar werden. Da vermutlich der EU-freundliche Emmanuel Macron das Rennen um den Élysée-Palast machen werde, dürfte sich am Devisenmarkt wegen des nachlassenden politischen Risikos ein Wandel vollziehen, schrieb Stratege David Bloom in einer Studie vom Wochenende. Unser Turbo-Bull auf den Euro lautet CX6VW8.

Der Ansatz ist spannend, schließlich ist das Zinsumfeld in der Eurozone und den USA verschieden. An den Future-Märkten wird derzeit zum übernächsten FED-Termin im Juni eine Anhebung der Zinsen durch Janet Yellen um 0,25 Basispunkte als bevorzugtes Szenario eingepreist. Egmond und Daniel diskutieren Euro / US-Dollar daher um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde - Hier gehts zur Anmeldung…

Blicken wir wie gewohnt auf die Relative-Stärke – unsere frische Auswahl auf Aixtron lautet: Discount-Zertifikat mit der WKN DM1Z3V oder der Turbo-Bull mit der WKN DM3BXZ.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL EVOTEC AG O.N. 10,61 0,951 1,271 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 12,78 3,86 1,247 LEONI AG NA O.N. 49,29 2,24 1,17 LUFTHANSA AG VNA O.N. 16,69 3,665 1,164 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 72 1,68 1,15 COMMERZBANK AG 9,1 9,414 1,137 SOFTWARE AG O.N. 40,67 4,604 1,136 NORMA GROUP SE NA O.N. 48,25 3,752 1,132 AIXTRON SE NA O.N. 3,985 7,79 1,131 DT.PFANDBRIEFBK AG 12,18 2,959 1,13

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL DIALOG SEMICOND. LS-,10 42 2,439 0,896 NORDEX SE O.N. 13,61 0,554 0,905 SUEDZUCKER AG O.N. 21,17 1,34 0,906 SALZGITTER AG O.N. 31,65 3,212 0,912 MEDIGENE AG NA O.N. 11,395 2,982 0,926 WACKER CHEMIE O.N. 98,05 2,72 0,95 THYSSENKRUPP AG O.N. 22,17 3,284 0,966 K+S AG NA O.N. 21,505 2,016 0,969 GERRESHEIMER AG 71,82 1,51 0,98 GFT TECHNOLOGIES SE 18,2 1,676 0,982

