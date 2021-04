Aixtron sammelt neuen Schwung

Aixtron Long: 45 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 12.04.2021, 08:30 Uhr

Die Chancen für Ausrüster der Halbleiterindustrie waren noch nie so groß, wie sie es in den kommenden Jahren sein werden. Zwar ist im Aktienkurs von Aixtron einen großen Teil dieser Wachstumsphantasie bereits eingepreist, dennoch besteht die Chance auf ein Überwinden des Widerstandes bei 20 Euro und die Markierung neuer Hochs.

Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie, Aixtron, sollte seine Erlöse ausweiten können, nachdem die Chipindustrie vor gewaltigen Investitionen und Innovationen steht. Vor allem Anlagen zur Herstellung von energieeffizienter Leistungselektronik basierend auf Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC), Spezial-LEDs für revolutionäre Display-Anwendungen sowie Laser für die optische Datenkommunikation finden reißenden Absatz bei der weltweit ansässigen Kundschaft. Aixtron erzielte im Jahr 2020 ein hohes Bruttoergebnis von 108,3 Mio. Euro (Vorjahr: 108,7 Mio. Euro). Die hohe Dynamik zeigte sich im Jahresschlussquartal, in dem das Bruttoergebnis mit 45,0 Mio. Euro das Vorquartal um 74% übertraf. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand eine stark anziehende Geschäftsentwicklung. Für den Umsatz wird ebenfalls eine deutliche Zunahme auf 320 Mio. bis 360 Mio. Euro erwartet (Vorjahr: 269 Mio. Euro).

Zum Chart

Die jüngste Investitionswelle in der Halbleiterindustrie macht sich auch am Aktienkurs von Aixtron bemerkbar. Seit Anfang November 2020 hat der Kurs einen steilen Aufwärtstrend ausgebildet, an dessen Endpunkt das partielle Hoch von März 2018 rund um den Wert bei 20 Euro zweimal getestet wurde. In der Spitze wurden seit Anfang November 112 Prozent hinzugewonnen. Die Marke von 20 Euro wirkt als Widerstand, an dem sich die Bullen seit gut einem Monat abarbeiten. Das erwartete KGV des Jahres 2021 von 48 ist für einen High Tech Konzern mit diesen Wachstumsaussichten gerechtfertigt, nachdem in zwei weiteren Jahren der Wert aufgrund der Gewinnprognosen voraussichtlich auf 26 gesenkt werden kann. Das folgende Szenario beinhaltet zwei mögliche Kursentwicklungen, wovon die Überwindung der 20 Euro Marke in den nächsten Wochen und die Bildung neuer All Tim Highs wahrscheinlicher erscheint. Das zweite Szenario wäre eine längere Seitwärtsphase und das schlussendliche Abprallen des Kursverlaufs nach unten auf das Level bei 16,71 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 20,01 // 23,01 Euro Unterstützungen: 16,71 // 14,98 Euro

Fazit

Die Chancen für Ausrüster der Halbleiterindustrie waren noch nie so groß, wie sie es in den kommenden Jahren sein werden. Der Aktienkurs von Aixtron hat einen großen Teil dieser Wachstumsphantasie bereits eingepreist, dennoch besteht die Chance auf ein Überwinden des Widerstandes bei 20 Euro und die Markierung neuer Hochs.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JJ4SD0) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aixtron-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 2,42 profitieren und das Ziel bei 23,01 Euro ins Auge fassen (11,48 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 38 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 16,71 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,18 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ4SD0

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,61 - 7,91 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 11,87 Euro

Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 11,87 Euro

akt. Kurs Basiswert: 19,14 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 11,48 Euro Hebel: 2,42

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: JP Morgan

