Aixtron: Der neue Gipfelsturm

Die Aktie von Aixtron hat in der zweiten Märzhälfte deutlich korrigiertund damit eine überkaufte Situation abgebaut. Jetzt setzt die Aktie zueinem neuen Gipfelsturm an. Hilfreich dabei ist das wachsendeGeschäftspotenzial in einem attraktiven Markt. Im März war die Aktie vonAixtron deutlich zu heiß gelaufen.Wir hatten daraufhin in unserer Analyse vom 20.03. konstatiert, dassnach der gestarteten Konsolidierung noch Luft nach unten besteht undKurse unter 16 Euro als interessant für einen Einstieg genannt.Letztlich ist die Aktie sogar bis 14 Euro abgesackt, hat sich danachaber schnell wieder erholt. Das ist auch darauf zurückzuführen, dasszuvor skeptische Analysten, wie erwartet, langsam umdenken.Die DZ Bank etwa hat das Kursziel gleich mal von 9,70 auf 16,80 Euroerhöht und die Aktie von Verkaufen auf Halten hochgestuft. Damit ist dieResearchabteilung der Musik aber nur hinterhergelaufen. Bullisher gebensich die Deutsche Bank (Kursziel 18 Euro) und Liberum Capital (20 Euro).Und die steigende Zuversicht hat auch einen Namen: Aixtron adressiertmit seinen VCSEL-Anlagen den Markt für 3D-Anwendungen. In diesem Bereichist derzeit eine deutlich anziehende Nachfrage zu verspüren, die sichpositiv in den Geschäftszahlen des Anlagenbauers niederschlagen dürfte.Sofern Aixtron operativ weiter liefert, könnte daher in den nächstenWochen oder Monaten das Jahreshoch wieder anvisiert werden, wenn derGesamtmarkt mitspielt.