Aixtron: Ein klarer Verkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie von Aixtron hat zuletzt mehrfach den Anstieg auf ein neuesJahreshoch versucht, wurde aber immer wieder zurückgepfiffen. Das dürfteauch an den Analysten liegen, die den Titel inzwischen für deutlichüberbewertet halten. Der Trend spricht allerdings gegen dieMehrheitsmeinung. Mit den Neunmonatszahlen hat Aixtron einen weiterenSchritt nach vorne gemacht.Die operative Profitabilität steigt, und die Erlösentwicklung läuftbesser, als zunächst erwartet. Im vierten Quartal wird derAuftragseingang aber temporär etwas schwächer auffallen, und damit habendie Analysten ein Problem. Denn Aixtron muss weiterhin sehr dynamischwachsen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Aktuell wird Aixtronmit dem 7,2-fachen des erwarteten Konsens-Jahresumsatzes für 2017 bewertet.Und, was vielleicht noch gewichtiger ist: Für 2018 sinkt das Multiplenur auf 5,8, da die Analysten im Durchschnitt nur ein kleinesUmsatzwachstum von 5 Prozent sehen. So wird eigentlich nur einhochprofitables Unternehmen bewertet, und da muss Aixtron erst wiederhinkommen. Deswegen wurden nach den jüngsten Zahlen zwar vielfach dieKursziele angehoben, aber alle aktuellen Analysen sehen den fairen Wertdeutlich unter dem aktuellen Kurs und haben daher auf Verkaufenplädiert. Der springende Punkt ist aus unserer Sicht dabei aber dasniedrige erwartete Umsatzwachstum für das nächste Jahr.In diesem Jahr hat Aixtron mit der Dynamik die ursprünglichenErwartungen deutlich übertroffen, und trotz der möglichen Delle imvierten Quartal wirkt der Trend intakt. Zieht der Auftragseingang imAnschluss wieder deutlicher an, als bislang unterstellt, könnten dieAnalysten ins Grübeln kommen. Auch der Aufwärtstrend der Aktie ist imMoment intakt, auch wenn sie kurzfristig noch Konsolidierungsbedarf hat.Investierten Anlegern empfiehlt sich aufgrund der aufgelaufenen hohenGewinne eine Teilgewinnmitnahme, die restliche Position kann mit einemgroßzügigen Stop-Loss bei 11 Euro abgesichert werden, denn eine sostarke Korrektur würde den Aufwärtstrend in Frage stellen.