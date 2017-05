Aixtron – jetzt trommelt die Deutsche Bank

50% in wenigen Wochen – unsere Discounter allesamt am Cap und neues Futter nötig – die Rede ist von Aixtron. Nun trimmt noch die Deutsche Bank. Sie hat Aixtron nach der Ankündigung des Verkaufs von US-Aktivitäten auf “Buy” mit einem Kursziel von 8 Euro eingesetzt. Die Veräußerung des verlustbringenden Randgeschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips an die südkoreanische Eugene Technology zeige den Willen des LED- und Chipindustrieausrüsters, wieder profitabel zu werden, schrieb Analyst Uwe Schupp. Die Neubewertung der Aktien dürfte gerade erst begonnen haben. Die nächsten Kurstreiber seien die Zahlen für das zweite Quartal, mögliche Partnerschaften für das kleine Graphen-Geschäft sowie eine Lösung für das OLED-Projekt. Unsere Empfehlungen sind die WKNoder die. Unsere Chartanalyse:

Die Grundtendenz des Deutschen Aktienindex ist nach wie vor positiv, doch im Kleinen bröckelt die schöne Fassade leicht. Nach dem steilen Kursanstieg der vorhergehenden Wochen und Monate ist dies aber nicht wirklich beunruhigend. Fraglich ist nur, wann die Korrektur endlich einsetzt und wie weit sie sich ausdehnt.

Der Mark verharrt kurz vor dem Wochenende auch weiterhin in der Spanne, die sich in den Vortagen etabliert hat: Auf der Oberseite wird zwischen 12.660 und 12.710 abverkauft, was derzeit einen erneuten Test der jüngsten Hochs bei 12.775/12.840 erfolgreich verhindert. Auf der Unterseite hat sich zuletzt das Areal um 12.425/12.480 als Kaufzone bewährt – hier drehte der Index nach seiner jüngsten Schwäche zur Monatsmitte wieder nach oben. Erst wenn er diese Grenzen verlässt, dürfte sich ein neuer Bewegungsimpuls in die entsprechende Ausbruchsrichtung entwickeln können.

Auch der länger zurück reichende Chart untermauert die aktuelle Prognose: Hier wird vor allem der positive Trend der Vormonate erkennbar, so dass trotz einer kurzfristigen Konsolidierung kein Anlass zur Sorge besteht. Rückschläge bis an die Untergrenze des Aufwärtstrends (orange) um derzeit 12.190 sind möglich und unkritisch. Bereits um 12.375 dürfte das Kaufinteresse bei einer Korrektur wieder leicht steigen.

Für längerfristig orientierte Investoren besteht derzeit kein Handlungsbedarf – allenfalls an Teilgewinnmitnahmen ist zu denken, immerhin stehen die saisonal schwachen Sommermonate bevor. Kurzfristig ausgerichtete Trader können sich an einem Ausbruch aus den zuvor genannten Grenzen orientieren. Findet dieser statt, macht eine Position in die entsprechende Richtung Sinn.