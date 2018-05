Aixtron hat das, was SAP fehlt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Wer bei Zertifikaten zu Discountern oder Aktienanleihen greifen will, der sollte beim Basiswert im besten Fall Volatilität vorfinden. Denn diese hilft dem Emittenten ein gutes Auszahlungsprofil zu liefern. Ersatzweise sollte wenigstens die Dividende üppig sein. Bei SAP ist weder das eine noch das andere der Fall. Aixtron liefert keine Dividende, aber dafür reichlich Vola. Das führt dahin, dass man Discountzertifikate mit tiefem Cap wie die WKN DS03N8 gut einsammeln kann – Rendite 10 Prozent. Wer auf gleich 15 Prozent aus ist, wählt die CQ4R5F.Die DZ sieht Aixtron durchaus positiv. Man hat den fairen Wert auf 16,80 Euro belassen. Nach einem guten ersten Quartal habe der Kurs zuletzt übertrieben stark nachgegeben, schrieb Analyst Harald Schnitzer. Das Technologieunternehmen profitiere von einer starken Nachfrage nach Anlagen zur Abscheidung von metallorganischen chemischen Gasphasen (MOCVD) für die Produktion von Oberflächen-Laserdioden und anderen Laser-Anwendungen.

Nordex mit dem geringsten Abstand zur 200-Tage-Linie in der Top 10-Liste

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX SMA SOLAR TECHNOL.AG 60,6 2,365 1,349 45,126 SARTORIUS AG VZO O.N. 137 1,26 1,34 43,67 JENOPTIK AG O.N. 37,32 0,323 1,262 30,896 NEMETSCHEK SE O.N. 107,6 0,94 1,26 34,59 WIRECARD AG 126,15 -3,96 1,26 38,13 CANCOM SE O.N. 94,25 1,67 1,19 29,38 NORDEX SE O.N. 10,895 1,538 1,187 13,942 ISRA VISION O.N. 217,5 7,94 1,17 24,47 NORMA GROUP SE NA O.N. 69,05 1,32 1,16 19,4 MORPHOSYS AG O.N. 92,7 1,87 1,14 21,14