Aixtron: Die große Gefahr

Die Aktie von Aixtron hat im März eine große Konsolidierung gestartet,die immer noch andauert. Technisch ist die Lage inzwischen durchausbrisant, fundamental hingegen haben sich die Perspektiven aufgehellt.Mehr als 40 Prozent hat die Aktie von Aixtron inzwischen gemessen amJahreshoch verloren – das ist trotz der zuvor sehr hohen Kursgewinneschon ein satter Einbruch. Allerdings hat der Wert damit auch einemarkante Überhitzung abgebaut. Fundamental stößt das Unternehmen damitwieder in normale Bewertungsdimensionen vor. Das Konsens-KGV für dieJahre 2018 und 2019 liegt nun bei 63 und 40 – für Aixtron sind dasSchnäppchenwerte.Dazu passt auch, dass die Analysten auf dem aktuellen Niveau wiederPotenzial sehen, das Konsens-Kursziel liegt mit rund 13,40 Euro etwa 15Prozent über dem aktuellen Kurs. Und doch ist das Investitionsrisikoaktuell nicht zu verachten. Denn der Kurs hat in den letzten achtMonaten eine große Schulter-Kopf-Schulter ausgebildet und ist zuletztunter die 200-Tage-Linie gefallen. Sollte die Chartmarke von 11 Eurodurchbrochen werden, wäre das Verkaufssignal perfekt. Trotzdem locktgerade in der Nähe dieser Unterstützung eine Spekulation auf einenRebound, die allerdings mit einem engen Stop-Loss verbunden werden sollte.