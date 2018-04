Aixtron: Das endgültige Ende der Rally?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nach den Quartalszahlen ist die Aktie von Aixtron kräftig gefallen.Dabei hat das Unternehmen WERBUNG keineswegs enttäuscht. Aber Techtitelmit hoher Bewertung sind aktuell anfällig für Gewinnmitnahmen. Ist dieRally der Aktie damit zu Ende, oder bietet sich eine neueEinstiegschance? Alles in allem hat Aixtron ein sehr gutes erstesQuartal präsentiert. Der Umsatz (+16 Prozent auf 62,4 Mio. Euro) und vorallem der Auftragseingang (+27 Prozent auf 78,6 Mio. Euro) habendeutlich zugelegt, die Book-to-Bill-Ratio (1,26) und der hoheAuftragsbestand (+31 Prozent auf 114,9 Mio. Euro) sprechen für weiteresWachstum.Und das Wachstum fällt jetzt endlich profitabel aus, binnen Jahresfristkonnte die EBIT-Marge um satte 37 Punkte von -24 auf 13 Prozentverbessert werden. Das Management erwartet nun im Gesamtjahr Umsatz undEBIT-Marge am oberen Ende der ausgegebenen Spannen in Höhe von 230 bis260 Mio. Euro bzw. 5 bis 10 Prozent. Und was macht die Aktie daraufhin?Fällt wie ein Stein. Das kann man eigentlich nur „Sell on good news“nennen – der von den Analysten befeuert wurde. Diese haben überwiegendihre zurückhaltenden Urteile – oftmals Halten oder sogar Verkaufen –bekräftigt.Im Zentrum steht dabei die hohe Bewertung von Aixtron. Schafft dasUnternehmen beim Umsatz das obere Ende der Spanne, beträgt dasKurs-Umsatz-Verhältnis für 2018 immer noch sehr hohe 5,5. Und dasKonsens-KGV der Analysten für die laufende Periode beträgt, auch nachdem jüngsten Kursrutsch, satte 94. Mit einer im Durchschnitt erwartetenkräftigen Gewinnsteigerung im nächsten Jahr würde es zwar sinken, abertrotzdem noch bei rund 63 liegen. Nur: Das ist alles nichts Neues, unddie skeptischen Analysten haben ohnehin die ganze Rally verpasst. AlsHauptursache sehen wir im Moment die Wende in der Marktstimmung, die nunskeptischer bezüglich hochbewerten Techtiteln ist, was auch etlicheShortseller anlockt.Die Aktie von Aixtron hat im Zuge dessen in den letzten Monaten einekurzfristige Topbildung in Form einer Schulter-Kopf-Schulter vollzogenund im Anschluss wichtige Unterstützungen bei etwa 15 und 13,50 Eurogebrochen. Nach einem Fall um 35 Prozent vom Jahreshoch scheint derTitel aber schon jetzt oder in Kürze reif für einen kräftigen Rebound.Wer darauf spekulieren will, sollte gestaffelt kaufen. Das maximaleAbwärtspotenzial der laufenden Korrektur sehen wir beim Jahrestief von10,61 Euro. Wir halten es aber nicht für sehr wahrscheinlich, dass daszeitnah ausgeschöpft wird.