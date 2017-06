Aixtron – ein cleverer Schachzug

Häufig erläutern wir Ihnen an dieser Stelle, warum Analysten so oft zu spät kommen mit ihren Empfehlungen, viel zu zyklisch agieren. Umso mehr ein Lob der DZ. Sie nimmt Aixtron runter, das passt zu unserer Ansicht, dass Discounterund, übrigens wie bei Nordex die, die bessere Wahl sind. Die DZ hat Aixtron nach den jüngsten Kursgewinnen von “Kaufen” auf “Halten” abgestuft. Den fairen Wert hob Analyst Harald Schnitzer hingegen nach dem Verkauf von US-Aktivitäten von 5,00 auf 5,90 Euro an – exakt der aktuelle Kurs. Der LED- und Halbleiterindustrieausrüster setze die Restrukturierung angesichts Verkauf der Produktlinie für Speicherchips fort, schrieb der Experte. Die Forschungs- und Entwicklungskosten dürften nun deutlich sinken. Weitere Maßnahmen dürften folgen. Zudem laufe es im Kerngeschäft bei der Nachfrage nach Anlagen für Opto- und Leistungselektronik sowie LEDs besser.