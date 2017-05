Aixtron – cleverer Schachzug

Häufig erläutern wir Ihnen an dieser Stelle, warum Analysten so oft zu spät kommen mit ihren Empfehlungen, viel zu zyklisch agieren. Umso mehr ein Lob der DZ. Sie nimmt Aixtron runter, das passt zu unserer Ansicht, dass Discounter DM4AT1 und DGX2XL, übrigens wie bei Nordex die VN5W3C, die bessere Wahl sind. Die DZ hat Aixtron nach den jüngsten Kursgewinnen von “Kaufen” auf “Halten” abgestuft. Den fairen Wert hob Analyst Harald Schnitzer hingegen nach dem Verkauf von US-Aktivitäten von 5,00 auf 5,90 Euro an – exakt der aktuelle Kurs. Der LED- und Halbleiterindustrieausrüster setze die Restrukturierung angesichts Verkauf der Produktlinie für Speicherchips fort, schrieb der Experte. Die Forschungs- und Entwicklungskosten dürften nun deutlich sinken. Weitere Maßnahmen dürften folgen. Zudem laufe es im Kerngeschäft bei der Nachfrage nach Anlagen für Opto- und Leistungselektronik sowie LEDs besser.Ob Aixtron in der relativen Starke auch vorn ist, sehen Sie hier.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,98 -0,25 1,396 SILTRONIC AG NA O.N. 81 -1,45 1,22 EVOTEC AG O.N. 12,47 0,12 1,215 NEMETSCHEK SE O.N. 69,62 1,78 1,21 MORPHOSYS AG O.N. 65,39 -1,92 1,16 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 15,095 1,241 1,16 COMPUGROUP MED.SE O.N. 49,785 -0,08 1,149 DRILLISCH AG O.N. 55,88 -1,17 1,14 UTD.INTERNET AG NA 48,38 -0,545 1,14 XING AG NA O.N. 233,5 1,88 1,14

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SUEDZUCKER AG O.N. 19,17 -0,441 0,896 COVESTRO AG O.N. 65,67 -0,45 0,93 BASF SE NA O.N. 83,86 -0,5 0,94 BILFINGER SE O.N. 35,085 0,043 0,941 DAIMLER AG NA O.N. 65,38 -0,62 0,95 GEA GROUP AG 36,9 -0,23 0,95 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 82,65 -0,08 0,95 RTL GROUP 69,2 0,82 0,95 DIALOG SEMICOND. LS-,10 43,125 0,291 0,952 ADIDAS AG NA O.N. 172,15 0,64 0,96

