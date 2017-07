Aixtron: Wann kommt der große Stimmungsumschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Mit der dynamischen Kursrally und dem Anstieg auf ein neues Jahreshochhat die Aktie von Aixtron viele überrascht. Vor allem die Analysten sindnun im Zugzwang. Man kann darüber streiten, ob bei Aixtron das Glas nunhalbleer oder halbvoll ist. Noch immer arbeitet das Unternehmen deutlichdefizitär und muss hohe Investitionen in Zukunftstechnologien stecken –soweit das Manko.Eine zuletzt deutliche Steigerung von Umsatz und Auftragseingang sprichtaber für eine Besserung der Lage. Und der Strategieansatz,Zukunftsprojekte in eigene Gesellschaften auszugliedern, um Partnereinbinden zu können, wirkt vielsprechend. Die Anleger setzen jetztjedenfalls auf das Ende der operativen Leidenszeit. In den letztenanderthalb Jahren hat die Aktie einen schönen Doppelboden ausgebildet,der aktuelle Anstieg auf ein neues Jahreshoch stellt ein frischesKaufsignal dar. Die Analysten mit ihren vorsichtigen Schätzungen wurdendamit deutlich abgehängt.Lediglich die Deutsche Bank ist mit ihrem Kursziel von 8 Euro weitvorgeprescht, der Rest sieht die Aktie zum Teil deutlich unter deraktuellen Notierung. Kann Aixtron weitere operative Fortschrittevorweisen, dürfte der Druck für Aufstufungen und drastischeKurszielerhöhungen zunehmen. Das wiederum könnte die Rally weiterbeflügeln. Die Aktie von Aixtron bleibt daher spekulativ hochinteressant.