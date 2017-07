Aixtron: Viele sind noch unterinvestiert

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Ohne größere Atempause ist die Aktie von Aixtron auf das höchsteKursniveau seit mehr als anderthalb Jahren gestiegen. Der Wert istinzwischen stark überkauft und anfällig für eine Korrektur, doch es gibtauch stützende Faktoren. Die neue Strategie, die eine Einbindung vonPartnern bereits in der Produktentwicklung vorsieht, und der gute Startin das neue Geschäftsjahr haben eine Neubewertung von Aixtron aufgelöst.Jetzt wird das Unternehmen allerdings nachlegen müssen. In der nächstenWoche werden die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, mit denenAixtron den Aufwärtstrend bestätigen muss.Im Fall einer Enttäuschung dürfte die Aktie deutlich korrigieren. WennAixtron indes weitere Hinweise auf eine dynamische Erholung liefert,dürfte sich das Dilemma der Analysten verschärfen. Viele Empfehlungensind inzwischen stark veraltet, das Konsens-Kursziel liegt mehr als 30Prozent unter der aktuellen Notierung. Das kann auch als Hinweisgewertet werden, dass viele Anleger, die den Empfehlungen folgen, nochunterinvestiert sind. Gute Zahlen könnten daher eine Welle vonKurszielanhebungen auslösen, die die Aktie stützen. So oder so, dienächste Woche dürfte richtig spannend werden.