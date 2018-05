Aixtron: Normalisierung als neue Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Auf der Hauptversammlung hat Aixtron die Ziele für dieses Jahr nocheinmal bekräftigt. Die Aktie ist trotzdem noch im Konsolidierungsmodus,dadurch normalisiert sich aber langsam die Bewertung. Nach demglänzenden Start ins neue Jahr hat Aixtron auf der Hauptversammlungunterstrichen, dass das Unternehmen die Finanzperiode 2018 eher amoberen Ende der ausgegebenen Zielspanne – ein Umsatz von 230 bis 260Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 5 bis 10 Prozent – abschließen wird.Die Aktie hat das kaum bewegt, die inzwischen höhere Dynamik und dererfolgreiche Turnaround können mittlerweile als eingepreist angesehenwerden. Während die Analysten in der Konsenseinschätzung für dielaufende Periode in etwa dem oberen Ende der Guidance folgen, rechnensie für 2019 mit einem Erlöswachstum von 16,5 Prozent und einem weiterendeutlichen Gewinnanstieg, der das KGV auf rund 43 absenken würde. Durchdie guten Wachstumsperspektiven und die Korrektur der Aktie normalisiertsich also langsam die Bewertung.Kristallisiert sich heraus, dass das Unternehmen die Ziele sogar nochübertreffen kann, schafft das neues Potenzial für die Aktie. Auch dielange Zeit bewertungstechnisch skeptischen Analysten denken langsam um.Die DZ-Bank hat beispielsweise zuletzt den Kursrückgang für eineHochstufung auf Kaufen genutzt (Kursziel unverändert 16,80 Euro), OddoBHF hat das Kursziel deutlich von 13 auf 17 Euro angehoben. SollteAixtron auch im zweiten Quartal die hohe Dynamik beibehalten, dürfte vordiesem Hintergrund die kräftige Konsolidierung eine gute Basis für einenWiederanstieg in Richtung des Jahreshochs bieten.