Aixtron – Kursexplosion prophezeit

Die Marketingabteilungen der Banken lassen sich immer einiges einfallen, um Aktien einzuschätzen. Empfehlungsliste, Conviction Buy-Liste und vieles mehr. Die Deutsche Bank hat nun Fresh smart Money erfunden. Klingt richtig gut, sorgt bei uns dafür, dass wir bei Aixtron Discounter, Aktienanleiheund den TurboIhnen ans Herz legen. Die Bank hat die Einstufung für Aixtron auf “Buy” mit einem Kursziel von 18 Euro belassen – schlappe 70 Prozent Potenzial vom aktuellen Niveau aus.

Die Aktie des Halbleiterindustrieausrüsters zähle im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssegment zu den “Fresh Money Ideas” mit attraktiven Anlagemöglichkeiten am europäischen Markt, schrieben der für Aixtron zuständige Analyst Uwe Schupp und seine Kollegen in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie.