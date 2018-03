Aixtron: Korrektur als Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Mit dem Ausblick für 2018 hat Aixtron die erfolgreiche Trendwendeuntermauert. Die Aktie ist daraufhin stark gestiegen, hat dann abergestern eine Konsolidierung gestartet. Bietet diese eine neueEinstiegschance? Wir hatten schon Mitte Februar geunkt, dass derAktienkurs von Aixtron das obere Ende der zuvor ausgebildetenSeitwärtsrange in Angriff nehmen könnte, wenn mit der Veröffentlichungder Geschäftszahlen eine positive Überraschung gelingt.Letztlich ist genau das passiert: Das Unternehmen hat für 2018 einWachstum in fortgeführten Bereichen von 20 bis 35 Prozent in Aussichtgestellt. Das war deutlich mehr, als die Analysten zuvor im Durchschnitterwartet hatten. Am Markt wurde das als endgültiger Beleg für eineerfolgreiche Trendwende und eine Rückkehr auf einen dynamischenExpansionspfad gesehen. Die Aktie hat daraufhin binnen weniger Wochen um80 Prozent zugelegt. Und die Analysten schwindelig gemacht – die mitihren Kurszielen meist weit darunter liegen.Wir rechnen aber damit, dass sie peu à peu nachziehen, wenn sich deroperative Erfolgskurs fortsetzt. Und die Chancen dafür scheinen nichtschlecht. Mit Liberum Capital hat zuletzt ein erster Analyst mit seinemKursziel nach langer Zeit wieder die Schallmauer von 20 Eurodurchbrochen. Wir halten solche Kurse durchaus auch für möglich,allerdings erst nach einer längeren Konsolidierung, die vermutlichgestern gestartet ist. Die Aktie war zuletzt deutlich überkauft und hatnoch Luft nach unten. Erst um die 16 Euro scheint der Einstieg unterChance-Risiko-Aspekten wieder attraktiver.