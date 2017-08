Aixtron, Gold, Daimler – Absicherung und Spekulation von a bis z

Juhu! Wir haben auch im August Grund zur Freude, oder sogar ein bisschen mehr. Denn unser Gastportfolio bei Ayondo im Social-Trading, das primär wie so viele Ideen bei Feingold Research auf Volatilität, Marktsentiment, Bauchgefühl und eben Timing basiert, Angst und Euphorie am Markt ausnutzt, hat seine fünf Sterne verteidigt und läuft weiter auf Rekordlevel. Schauen Sie es sich hier gerne einmal an. 86 Prozent positive Trades hatten wir, mehr als 1.200 durchgeführt, dazu zwei richtige blöde Monate, ansonsten ging es beständig aufwärts. Vor allem aber hat der DAX seit Start plus 22 Prozent hingelegt und wir plus 54,5 Prozent. Das sind sogar mehr als 100 Prozent über DAX, wenn wir in der Schule aufgepasst haben;-). Das Depot macht uns, Euch und allen Zuhörern der Finanzmarktrunde Spaß, dazu haben alle Geld verdient, die uns folgten.

Wir probieren weiterhin, gutes Händchen zu haben, Euch vieles zu erklären, Risiken und Chancen abzuwägen und vor allem mit Geduld und Weitsicht zu agieren. Es klappt nicht alles, aber doch einiges und nicht zuletzt heißt Börse für uns seit Ende der 90er-Jahre – seither sind wir fast allesamt dabei – lernen, lernen, lernen.

Noch heute, jeden Tag aufs Neue. Egmond, Benjamin, Nicolas, Jochen, Franz-Georg, Daniel – alle Mann im Team haben dazu häufig unterschiedliche Ansichten. Adidas, Tesla, Dollar-Yen, Apple, K+S, Infineon, Bovespa, BUND-Future, Nasdaq, Pfund, Nordex oder Barrick Gold sind nur einige Basiswerte, bei denen wir momentan heiß diskutieren.

All das fußt in die Analysen in unseren Webinaren, daher lohnt dabeisein. Auch bei Guidants, Facebook oder Twitter liefern wir häufig kleine Ergänzungen und Produktideen, das Wichtigste natürlich stets in der ISIN-Liste. Legt Euch gerne passende Lesezeichen an – für jeden ist etwas dabei für seine Renditeerwartung und gleichzeitig das passende Produkt für Trader. Es macht Spaß mit Euch!

Hier unsere Produktauswahl der letzten Monate zur Absicherung und Spekulation auf Indizes und Einzelaktien:

Dazu die Optionsscheine zur Absicherung auf: