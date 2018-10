Aixtron: Geht es direkt auf 12,50 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Der Aixtron Kurs (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) kannte seit dem letzten Hoch vom 16.03.18 bei 19,56 Euro nur noch den Weg nach unten und rutschte dabei im Tief am 25.10.18 bis auf 7,63 Euro ab. Nachdem das Unternehmen in dieser Handelswoche unerwartet starke Zahlen präsentieren konnte, gibt es jedoch kein Halten mehr. Gestern wurde die mittelfristige Abwärtstrendgerade nach oben durchbrochen und auch am heutigen Börsentag geht es fulminant weiter bergauf. Nach einem weiteren Gap zur Eröffnung bei 10,84 Euro klettert die Notierung aktuell bis auf 11,20 Euro. Im Bereich um 12,50 Euro verläuft derzeit die 200-Tage Linie (blau), welche nach oben nun als nächster Widerstand zur Disposition stehen könnte.